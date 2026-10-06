российский дрон повредил гражданское судно в Черном море: есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
В Черном море российский беспилотник повредил судно под флагом Маршалловых Островов. Погиб один член экипажа, еще семеро пострадали.
В Чёрном море российский беспилотник ударил по гражданскому судну, перевозившему рапсовое масло. В результате атаки один человек погиб, ещё семеро пострадали. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передаёт УНН.
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"В результате удара российского БПЛА получило повреждения коммерческое судно под флагом Маршалловых Островов, загруженное рапсовым маслом. Произошло возгорание надстройки", – говорится в сообщении.
Согласно имеющейся информации, в результате удара один человек погиб, ещё семеро пострадали.
"Преднамеренными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности", – заявил Олег Кипер.
Напомним
Российские войска ударили по либерийскому грузовому судну в порту Одесской области. Один моряк погиб, трое получили ранения.