Количество пострадавших после удара рф по Харькову возросло до 36 человек - ГСЧС

Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову 2 октября увеличилось до 36 человек, среди них - трое детей. Два человека погибли, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Зафиксированы 3 попадания в частный сектор, возникли 3 очага пожара: горели конструктивные элементы разрушенного дома, гараж, 2 автомобиля и хозяйственные постройки. Также различной степени разрушениям и повреждениям подверглись другие частные домовладения, офисные здания, учебное заведение и автомобили - говорится в сообщении ГСЧС.

Контекст

В пятницу, 2 октября, российские войска сбросили авиабомбы на Слободской и Немышлянский районы Харькова. Одна из вражеских КАБов попала в жилой дом, есть погибший и пострадавшие.

Позже количество погибших и пострадавших в результате российского удара по Харькову 2 октября увеличилось до 2 и 33 человек соответственно.

Напомним

Вечером в четверг, 1 октября, враг атаковал Харьков дронами. Были зафиксированы удары дронов в Основянском и Киевском районах. Повреждены здания, пострадавших нет.