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Техніка

Удар рф по Харкову: двоє загиблих і 33 постраждалих, серед них - діти

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Кількість жертв російського удару по Харкову 2 жовтня зросла до двох загиблих і 33 постраждалих. Серед поранених троє дітей.

Удар рф по Харкову: двоє загиблих і 33 постраждалих, серед них - діти

Кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару по Харкову 2 жовтня збільшилась до 2 і 33 людей відповідно. Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Серед постраждалих - троє дітей. У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі.

Контекст

У п’ятницю, 2 жовтня, російські війська скинули авіабомби на Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Один з ворожих КАБів влучив у житловий будинок, є загиблий і поранені.

Нагадаємо

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Були зафіксовані удари дронів в Основ’янському та Київському районах. Пошкоджено будівлі, постраждалих немає.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Вибухи
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків