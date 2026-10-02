Удар рф по Харькову: двое погибших и 33 пострадавших, среди них - дети

Количество погибших и пострадавших в результате российского удара по Харькову 2 октября увеличилось до 2 и 33 человек соответственно. Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

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Среди пострадавших - трое детей. В местах попаданий повреждено около 20 жилых домов, офисные здания, учебное заведение, автомобили.

Контекст

В пятницу, 2 октября, российские войска сбросили авиабомбы на Слободской и Немышлянский районы Харькова. Одна из вражеских КАБов попала в жилой дом, есть погибший и раненые.

Напомним

Вечером в четверг, 1 октября, враг атаковал Харьков дронами. Были зафиксированы удары дронов в Основянском и Киевском районах. Повреждены здания, пострадавших нет.