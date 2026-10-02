росіяни скинули авіабомби на Харків: загинув чоловік, є поранені

У п’ятницю, 2 жовтня, російські війська скинули авіабомби на Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок, є загиблий і поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

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За словами чиновника, спочатку кількість постраждалих зросла з шести до дев’яти. У Немишлянському районі одна людина загинула. Обстеження місць влучань триває.

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17 людей.

Серед них - хлопчик. Один із поранених - 48-річний чоловік - наразі в операційній.

Нагадаємо

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Були зафіксовані удари дронів в Основ’янському та Київському районах. Пошкоджено будівлі, постраждалих немає.