росіяни скинули авіабомби на Харків: загинув чоловік, є поранені

$44.830.1550.700.02
uken
12:27 • 9668 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
12:14 • 10486 перегляди
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову
10:21 • 14875 перегляди
ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував
08:33 • 19323 перегляди
Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT
Ексклюзив
08:25 • 17655 перегляди
Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут
08:09 • 15202 перегляди
Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років
2 жовтня, 06:52 • 19677 перегляди
До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT
2 жовтня, 06:37 • 17292 перегляди
Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP
2 жовтня, 05:55 • 16001 перегляди
Київ продовжують атакувати росіяни: є загиблий і постраждалі, рух мостами обмежилиPhoto
2 жовтня, 03:07 • 23143 перегляди
Ворог знову влучив у Південний міст у Києві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.7м/с
36%
759мм
Популярнi новини
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 27102 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto08:07 • 31199 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo08:29 • 21138 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином10:25 • 13465 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 14818 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 12:36 • 6730 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 14990 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto08:07 • 31434 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 27269 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 57013 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Тарас Висоцький
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Південний міст (Київ)
Міст Метро (Київ)
Одеса
Реклама
УНН Lite
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"13:15 • 1608 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином10:25 • 13661 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo08:29 • 21328 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto08:07 • 31434 перегляди
На честь продажу 50 млн копій - серії Меtro 2033 та Last Light отримають масштабне оновленняPhoto1 жовтня, 16:41 • 36118 перегляди
Актуальне
Фільм
Опалення
Starlink
Техніка
El País

росіяни скинули авіабомби на Харків: загинув чоловік, є поранені

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Авіабомби влучили у Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Загинула людина, є поранені.

росіяни скинули авіабомби на Харків: загинув чоловік, є поранені

У п’ятницю, 2 жовтня, російські війська скинули авіабомби на Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Один з ворожих КАБів потрапив у житловий будинок, є загиблий і поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, спочатку кількість постраждалих зросла з шести до дев’яти. У Немишлянському районі одна людина загинула. Обстеження місць влучань триває.

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17 людей. 

Серед них - хлопчик. Один із поранених - 48-річний чоловік - наразі в операційній.

Нагадаємо

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Були зафіксовані удари дронів в Основ’янському та Київському районах. Пошкоджено будівлі, постраждалих немає.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Вибухи
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків