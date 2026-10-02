Кількість постраждалих після удару рф по Харкову зросла до 36 людей - ДСНС

$44.830.1550.700.02
ukenru
15:52 • 3218 перегляди
У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні
14:16 • 11634 перегляди
"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України
12:27 • 16834 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
12:14 • 16786 перегляди
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову
2 жовтня, 10:21 • 20302 перегляди
ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував
2 жовтня, 08:33 • 23789 перегляди
Зеленський повідомив, що путін зняв обмеження на удари, і рф посилила атаки на цивільні цілі - FT
Ексклюзив
2 жовтня, 08:25 • 21092 перегляди
Регулярні відключення світла в Україні - чи буде цьогоріч блекаут
2 жовтня, 08:09 • 16671 перегляди
Україна внесла на розгляд закон щодо нацменшин, Угорщина схвалила: досягли більше, ніж уряд Орбана за 10 років
2 жовтня, 06:52 • 20716 перегляди
До 1000 ракет, дронів та бомб: рф планує "найпотужніший удар" для спроби "заморозити" Україну - NYT
2 жовтня, 06:37 • 17758 перегляди
Адміністрація Трампа перенаправляє допомогу за законом щодо України до Латинської Америки - WP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
51%
759мм
Популярнi новини
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 35664 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 42128 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo2 жовтня, 08:29 • 30012 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином2 жовтня, 10:25 • 22675 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 23447 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 12:36 • 14459 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися10:40 • 23605 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 42282 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 35820 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 61011 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Міст Патона (Київ)
Південний міст (Київ)
Міст Метро (Київ)
Реклама
УНН Lite
Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборівPhoto15:10 • 3736 перегляди
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті14:15 • 6990 перегляди
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"13:15 • 10094 перегляди
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином2 жовтня, 10:25 • 22852 перегляди
Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні ДеппомVideo2 жовтня, 08:29 • 30185 перегляди
Актуальне
Bild
Мі-8
Dassault Rafale
ChatGPT
Соціальна мережа

Кількість постраждалих після удару рф по Харкову зросла до 36 людей - ДСНС

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Унаслідок російського удару по Харкову загинули двоє людей, постраждали 36, серед них троє дітей. Зафіксовано три влучання та пожежі.

Кількість постраждалих після удару рф по Харкову зросла до 36 людей - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову 2 жовтня збільшилась до 36 людей, серед них - троє дітей. Двоє людей загинуло, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Зафіксовані 3 влучання у приватний сектор, виникли 3 осередки пожеж: горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку, гараж, 2 автомобіля та надвірна забудова. Також зазнали різного ступеня руйнацій та пошкоджень інші приватні домоволодіння, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі

- йдеться в повідомленні ДСНС.

Контекст

У п’ятницю, 2 жовтня, російські війська скинули авіабомби на Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Один з ворожих КАБів влучив у житловий будинок, є загиблий і поранені.

Згодом кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару по Харкову 2 жовтня збільшилась до 2 і 33 людей відповідно.

Нагадаємо

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Були зафіксовані удари дронів в Основ’янському та Київському районах. Пошкоджено будівлі, постраждалих немає.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків