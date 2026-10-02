Кількість постраждалих після удару рф по Харкову зросла до 36 людей - ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову 2 жовтня збільшилась до 36 людей, серед них - троє дітей. Двоє людей загинуло, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Зафіксовані 3 влучання у приватний сектор, виникли 3 осередки пожеж: горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку, гараж, 2 автомобіля та надвірна забудова. Також зазнали різного ступеня руйнацій та пошкоджень інші приватні домоволодіння, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі - йдеться в повідомленні ДСНС.

Контекст

У п’ятницю, 2 жовтня, російські війська скинули авіабомби на Слобідський і Немишлянський райони Харкова. Один з ворожих КАБів влучив у житловий будинок, є загиблий і поранені.

Згодом кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару по Харкову 2 жовтня збільшилась до 2 і 33 людей відповідно.

Нагадаємо

Ввечері у четвер, 1 жовтня, ворог атакував Харків дронами. Були зафіксовані удари дронів в Основ’янському та Київському районах. Пошкоджено будівлі, постраждалих немає.