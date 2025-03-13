Туреччина прагне продовжити звільнення від санкцій США для купівлі російського газу
Київ • УНН
Туреччина прагне продовжити звільнення від санкцій США, щоб продовжувати імпорт російського газу. Термін дії поточних пільг для "Газпромбанку" закінчується 20 березня.
Туреччина прагне продовжити звільнення від санкцій США, що дозволить їй продовжувати купувати російський природний газ. Про це пише Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників, обізнаних із цим питанням, передає УНН.
Туреччина ніколи публічно не заявляла, коли закінчується термін звільнення від санкцій щодо АТ "Газпромбанк", наданого в грудні. Однак чиновники заявили, що період звільнення має закінчитися 20 березня — через тиждень — і що Анкара працює над його продовженням. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки це питання не є публічним.
Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних національного енергетичного регулятора, понад 45% імпорту газу в Туреччину минулого року надійшло з росії. Ці поставки мали вирішальне значення під час холоднішої, ніж зазвичай, зими і залишаться важливими влітку, оскільки очікується зниження виробництва гідроелектроенергії.
Міністр фінансів Мехмет Шимшек цього тижня має провести телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб запросити продовження, повідомили чиновники.
У листопаді США ввели санкції проти Газпромбанку, важливого каналу для платежів за енергоносії, щоб скоротити доходи росії від продажу газу, але пізніше надали звільнення від санкцій великим імпортерам Туреччини та Угорщини.
Міністерство фінансів і казначейства Туреччини, а також Міністерство енергетики відмовилися від коментарів. Міністерство фінансів США не одразу відповіло на запит про коментар поза звичайним робочим часом.
Нагадаємо
21 листопада 2024 року США ввели нові санкції проти російського фінансового сектору, включаючи "Газпромбанк" і понад 50 банків. Санкції також торкнулися 40 реєстраторів цінних паперів і 15 фінансових чиновників росії.
Разом із санкціями Міністерство фінансів США також видало дві нові загальні ліцензії, що дозволяють американським організаціям згортати операції за участю "Газпромбанку", серед інших фінансових установ, і вживати заходів щодо відмови від боргових зобов'язань або акцій, випущених "Газпромбанком".