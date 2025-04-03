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Соглашение об ископаемых: американский министр анонсировал возможный визит делегации Украины в США

Киев • УНН

 • 5786 просмотра

Украинская делегация может приехать в США уже на этой неделе для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Соглашение важно для американского и украинского народов.

Соглашение об ископаемых: американский министр анонсировал возможный визит делегации Украины в США

Украинская делегация может приехать в США уже в конце этой недели или в начале следующей для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент Bloomberg, передает УНН.

Что ж, у нас есть соглашение с Украиной, которое приближается… Я думаю, что к нам может приехать команда из Украины уже в конце этой недели или в начале следующей недели… Украинцы, я думаю, наняли адвоката

- сказал Бессент.

Бессент заявил, что в США считают, что соглашение о полезных ископаемых очень важно для американского и украинского народов и для мирного процесса.

Дополнение

Украина получила от США новый вариант соглашения о полезных ископаемых.

Украина, по данным СМИ, настаивала на внесении изменений в проект соглашения об ископаемых с США. Украина была обеспокоена контролем США над инвестициями и требованием возмещения помощи. 

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать военную помощь как долг.

Источники УНН сообщали, что Украина и Америка провели первый длительный разговор о драфте соглашения об ископаемых, который предложили США.

Впоследствии глава МИД Андрей Сибига сообщил, что по соглашению уже состоялся один раунд консультации с США. И что украинская сторона будет работать с американской для достижения взаимоприемлемого текста для подписания соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что вопроса вступления Украины в НАТО в соглашении о полезных ископаемых с США нет и не было.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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