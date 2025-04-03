Угода про копалини: американський міністр анонсував можливий візит делегації України до США
Київ • УНН
Українська делегація може приїхати до США вже цього тижня для обговорення угоди щодо корисних копалин. Угода важлива для американського та українського народів.
Українська делегація може приїхати до США вже наприкінці цього тижня чи на початку наступного для обговорення угоди щодо корисних копалин. Таку думку висловив міністр фінансів США Скотт Бессент Bloomberg, передає УНН.
Що ж, у нас є угода з Україною, яка наближається… Я думаю, що до нас може приїхати команда з України вже наприкінці цього тижня чи на початку наступного тижня… Українці, я думаю, найняли адвоката
Бессент заявив, що у США вважають, що угода про корисні копалини дуже важлива для американського та українського народів й для мирного процесу.
Доповнення
Україна отримала від США новий варіант угоди про корисні копалини.
Україна, за даними ЗМІ, наполягала на внесенні змін до проекту угоди про копалини зі США. Україна була стурбована контролем США над інвестиціями та вимогою відшкодування допомоги.
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не визнаватиме військову допомогу як борг.
Джерела УНН повідомляли, що Україна та Америка провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонували США.
Згодом голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що по угоді вже відбувся один раунд консультації зі США. І що українська сторона буде працювати з американською для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання угоди.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що питання вступу України до НАТО в угоді про корисні копалини із США немає і не було.