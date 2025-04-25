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США и Южная Корея близки к заключению соглашения о торговле - СМИ

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном достижении соглашения с Южной Кореей уже на следующей неделе. Обе стороны стремятся заключить соглашение до начала июля.

США и Южная Корея близки к заключению соглашения о торговле - СМИ

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея могут достичь "соглашения о взаимопонимании" по торговле уже на следующей неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

После переговоров с корейцами он, в частности, отметил, что "у нас была очень успешная двусторонняя встреча".

Мы можем двигаться быстрее, чем я думал, и мы обсудим технические условия уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе мы достигнем договоренности о взаимопонимании

- сказал Бессент.

В то же время он не уточнил, что будет включено в так называемое соглашение о взаимопонимании с Сеулом.

В свою очередь министр финансов Южной Кореи Чой Санг-мок заявил, что обе стороны стремятся заключить соглашение до начала июля, "до окончания отсрочки".

Встреча установила базовые рамки для дальнейших дискуссий путем сужения сферы переговоров и формирования консенсуса по графику

- сказал Чой.

Издание добавляет, что Южная Корея, ключевой союзник США, получила 25% общей пошлины на импорт, который временно уменьшили до 10% на 90 дней.

Напомним

На прошлой неделе действующий президент Южной Кореи Хан Док-су сообщил, что Сеул не планирует "сопротивляться" таможенной политике США. По его словам, все - из-за "исторического чувства долга" перед Америкой.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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