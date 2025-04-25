США та Південна Корея близькі до укладення угоди про торгівлю - ЗМІ

Сполученві Штати Америки та Південна Корея можуть досягти "угоди про взаєморозуміння" щодо торгівлі вже наступного тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

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Після переговорів з корейцями він, зокрема, зазначив, що "у нас була дуже успішна двостороння зустріч".

Ми можемо рухатися швидше, ніж я думав, і ми обговоримо технічні умови вже наступного тижня, оскільки наступного тижня ми досягнемо домовленості про взаєморозуміння - сказав Бессент.

Водночас він не уточнив, що буде включено в так звану угоду про взаєморозуміння з Сеулом.

У свою чергу міністр фінансів Південної Кореї Чой Санг-мок заявив, що обидві сторони прагнуть укласти угоду до початку липня, "до закінчення відстрочки".

Зустріч встановила базові рамки для подальших дискусій шляхом звуження сфери переговорів і формування консенсусу за графіком - сказав Чой.

Видання додає, що Південна Корея, ключовий союзник США, отримала 25% загального мита на імпорт, який тимчасово зменшили до 10% на 90 днів.

Нагадаємо

Минулого тижня діючий президент Південної Кореї Хан Док-су повідомив, що Сеул не планує "чинити спротив" митній політиці США. За його словами, все - через "історичне почуття обов'язку" перед Америкою.

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