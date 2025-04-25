Трамп противоречит себе в таможенной политике, усиливая неопределенность в мировой экономике - АР

Президент США Дональд Трамп не прекращает противоречить сам себе относительно собственных решений в регулировании таможенной политики. И эта суматоха в сфере глобальной торговли усиливает нервное напряжение в хрупкой мировой экономике. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Американский лидер заявил, что в течение нескольких недель планирует заключить несколько новых торговых соглашений. А позже оговорился, что "физически невозможно" провести все необходимые встречи для заключения этих соглашений.

Трамп также сказал, что просто установит новые таможенные ставки, согласованные внутри в правительстве США в течение следующих нескольких недель. Хотя он это уже сделал в свой "день освобождения американской экономики от стабильности" 2 апреля, что вызвало содрогание мировой экономики и истерию на глобальных и локальных рынках.

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Глава Белого дома также сказал, что активно ведет переговоры с китайским правительством по урегулированию таможенного кризиса, тогда как Китай и министр финансов США Скотт Бессент заявили, что переговоры до сих пор не начались. А в Пекине Трампа и вовсе призвали "прекратить нести чепуху" и начать наконец реальную деэскалацию в двусторонней торговле.

Из-за такой ситуации в мировой экономике сохраняется острая неопределенность, которая нервирует бизнес. Работодатели и отраслевые аналитики прогнозируют, что из-за этого пострадают национальные экономики, а на глобальном уровне возможна глубокая рецессия.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин позвонил ему по поводу пошлин. Трамп добавил, что заключение соглашений с США завершится через три-четыре недели.