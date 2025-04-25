Президент США Дональд Трамп не припиняє суперечити сам собі щодо власних рішень у регулюванні митної політики. І ця колотнеча у сфері глобальної торгівлі посилює нервове напруження у крихкій світовій економіці. Про це пише Associated Press, передає УНН.

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Американський лідер заявив, що протягом кількох тижнів планує укласти декілька нових торговельних угод. А пізніше обмовився, що "фізично неможливо" провести всі необхідні зустрічі для укладення цих угод.

Трамп також сказав, що просто встановить нові митні ставки, узгоджені внутрішньо в уряді США протягом наступних кількох тижнів. Хо він це вже зробив у свій "день визволення американської економіки від стабільності" 2 квітня, що викликало здригання світової економіки та істерію на глобальних і локальних ринках.

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Глава Білого дому також сказав, що активно веде переговори з китайським урядом щодо врегулювання митної кризи, тоді як Китай і міністр фінансів США Скотт Бессент заявили, що переговори досі не розпочалися. А в Пекіні Трампа і поготів закликали "припинити верзти нісенітниці" і почати нарешті реальну деескалацію у двосторонній торгівлі.

Через таку ситуацію у світовій економіці зберігається гостра невизначеність, яка нервує бізнес. Роботодавці та галузеві аналітики прогнозують, що через це постраждають національні економіки, а на глобальному рівні можлива глибока рецесія.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував йому щодо мит. Трамп додав, що укладання угод із США завершиться через три-чотири тижні.