Акции, доллар выросли в цене после отступления Трампа от заявлений по ФРС

Европейские акции восстановились в цене на торгах в среду, на фоне того, как инвесторы получили некоторое облегчение от заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы, и намека на более низкие пошлины для Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Доллар сначала подскочил после того, как Трамп отказался от своих угроз уволить главу ФРС Джерома Пааэлла, что подорвало доверие инвесторов к американским активам, хотя большинство этих успехов сошло на нет с началом торгов в Европе.

Трамп также повторил, что хочет достичь соглашения с Китаем, по которому пошлины не приблизятся к 145%, добавив, что он установит условия соглашения, если Пекин не вступит в переговоры. Министр финансов США Скотт Бессент, как сообщалось во вторник, заявил, что, по его мнению, произойдет деэскалация торговой напряженности между США и Китаем, но переговоры с Пекином еще не начались и будут "утомительными".

"Хотя еще рано говорить об этом, настроение на рынке, очевидно, меняется, и то, что вчера на рынках было сильным настроением "продавать Америку", частично изменилось", - сказал Крис Вестон, руководитель отдела исследований брокерской компании Pepperstone.

"Рынки все больше привыкают к тому, что президент "стреляет от бедра", а затем меняет позицию, как будто это никогда не было большой проблемой", - сказал он.

Европейский индекс STOXX 600 вырос на 1,7% в напряженный день для прибыли, с фокусом на немецкой компании-разработчику программного обеспечения SAP и BE Semiconductor Industries - поставщику для отрасли производства микросхем, тогда как исследование деловой активности в Германии показало, что частный сектор снова скатился к спаду.

Резкий скачок на азиатских рынках за ночь привел к тому, что самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос почти на 2%, тогда как фьючерсы на американские акции выросли на 1,7-2%, что предполагает ралли на Уолл-стрит позже.

Настроения уже были подкреплены некоторыми оптимистичными прибылями, и Tesla подскочила на 5% после звонка, несмотря на несоответствие прогнозам.

Руководитель Tesla Илон Маск сказал в телефонном разговоре с аналитиками, что он значительно сократит свое участие в работе в Департаменте эффективности правительства США (DOGE) со следующего месяца, чтобы больше сосредоточиться на своих многочисленных компаниях.

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Доллар вырос на 1,1% по отношению к японской иене, которая служила основным убежищем для тех, кто избавлялся от американских активов, прежде чем откатился назад и показал прирост на 0,1% до 141,82, что немного выше семимесячных минимумов ниже 140.

Евро снизился на 0,3% до $1,1383, тогда как фунт упал на 0,2% до $1,331.

Долгосрочные казначейские облигации выросли в цене, на фоне того, как разворот Трампа в отношении Павелла, казалось, ослабил угрозу кредитно-денежной и фискальной репутации США.

Инвесторы были обеспокоены тем, что давление Белого дома с целью снижения процентных ставок может привести к росту инфляции, как и пошлины Трампа повышают цены.

Однако общая картина пока не изменилась достаточно, чтобы побудить инвесторов начать возвращаться к американским активам, по словам стратега Jefferies Мохита Кумара.

"Волатильность, скорее всего, сохранится, и мы воспользуемся любыми распродажами, чтобы нарастить позиции в Европе и Азии. На этих рынках есть смысл оставаться скромными и гибкими, сосредоточиться на долгосрочных перспективах и торговать вокруг этих заголовочных линий", - сказал он.

Прибыльность 30-летних облигаций упала на 7,5 базисных пунктов до 4,804%, тогда как доходность двухлетних облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,82%, на фоне того, как инвесторы приписывают меньшую вероятность какого-либо немедленного снижения ставок.

Ожидается, что пошлины нанесут ущерб мировой экономике, на фоне того, как Международный валютный фонд во вторник снизил свои прогнозы по росту в Соединенных Штатах, Китае и большинстве стран.

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Однако общее улучшение настроений к риску помогло ценам на нефть восстановить часть своих значительных потерь. Нефть марки Brent выросла на 1,6% - до 68,50 долларов за баррель.

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Золото, которое является активом-убежищем, столкнулось с фиксацией прибыли и упало на 2% до 3314 долларов за унцию, снизившись с исторического максимума в $3500.

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