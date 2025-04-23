Акции, доллар выросли в цене после отступления Трампа от заявлений по ФРС

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности
Эксклюзив
08:41 • 16409 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

07:58 • 28639 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 52703 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 85181 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 127360 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 107823 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 123569 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 174984 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 127518 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 227929 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+26°
2.5м/с
18%
749 мм
Популярные новости

Администрация Трампа ликвидировала группу по расследованию военных преступлений рф против Украины - The Washington Post

23 апреля, 01:42 • 43565 просмотра

ГСЧС показала последствия атаки на Полтаву: 3 человека пострадали, повреждены дома и инфраструктура

23 апреля, 03:03 • 34974 просмотра

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

23 апреля, 03:50 • 31456 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1210 военных и десятки единиц техники

23 апреля, 04:31 • 44506 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 25273 просмотра
публикации

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

06:48 • 22184 просмотра

"Когда энергия — это безопасность". Как украинская компания RSE создает автономную энергетику во время войны

06:22 • 25322 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 67777 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 127360 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 87140 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 25127 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 25133 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 55396 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 46237 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 91403 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Акции, доллар выросли в цене после отступления Трампа от заявлений по ФРС

Киев • УНН

 • 3138 просмотра

Европейские акции восстановились после заявлений Трампа о главе ФРС и возможном снижении пошлин для Китая. Индекс STOXX 600 вырос на 1,7% на фоне корпоративных отчетов.

Акции, доллар выросли в цене после отступления Трампа от заявлений по ФРС

Европейские акции восстановились в цене на торгах в среду, на фоне того, как инвесторы получили некоторое облегчение от заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы, и намека на более низкие пошлины для Китая, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Доллар сначала подскочил после того, как Трамп отказался от своих угроз уволить главу ФРС Джерома Пааэлла, что подорвало доверие инвесторов к американским активам, хотя большинство этих успехов сошло на нет с началом торгов в Европе.

Трамп также повторил, что хочет достичь соглашения с Китаем, по которому пошлины не приблизятся к 145%, добавив, что он установит условия соглашения, если Пекин не вступит в переговоры. Министр финансов США Скотт Бессент, как сообщалось во вторник, заявил, что, по его мнению, произойдет деэскалация торговой напряженности между США и Китаем, но переговоры с Пекином еще не начались и будут "утомительными".

"Хотя еще рано говорить об этом, настроение на рынке, очевидно, меняется, и то, что вчера на рынках было сильным настроением "продавать Америку", частично изменилось", - сказал Крис Вестон, руководитель отдела исследований брокерской компании Pepperstone.

"Рынки все больше привыкают к тому, что президент "стреляет от бедра", а затем меняет позицию, как будто это никогда не было большой проблемой", - сказал он.

Европейский индекс STOXX 600 вырос на 1,7% в напряженный день для прибыли, с фокусом на немецкой компании-разработчику программного обеспечения SAP и BE Semiconductor Industries - поставщику для отрасли производства микросхем, тогда как исследование деловой активности в Германии показало, что частный сектор снова скатился к спаду.

Резкий скачок на азиатских рынках за ночь привел к тому, что самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос почти на 2%, тогда как фьючерсы на американские акции выросли на 1,7-2%, что предполагает ралли на Уолл-стрит позже.

Настроения уже были подкреплены некоторыми оптимистичными прибылями, и Tesla подскочила на 5% после звонка, несмотря на несоответствие прогнозам.

Руководитель Tesla Илон Маск сказал в телефонном разговоре с аналитиками, что он значительно сократит свое участие в работе в Департаменте эффективности правительства США (DOGE) со следующего месяца, чтобы больше сосредоточиться на своих многочисленных компаниях.

Tesla теряет прибыль: Маск анонсирует возвращение к активному управлению компанией23.04.25, 01:55 • 2336 просмотров

Доллар вырос на 1,1% по отношению к японской иене, которая служила основным убежищем для тех, кто избавлялся от американских активов, прежде чем откатился назад и показал прирост на 0,1% до 141,82, что немного выше семимесячных минимумов ниже 140.

Евро снизился на 0,3% до $1,1383, тогда как фунт упал на 0,2% до $1,331.

Долгосрочные казначейские облигации выросли в цене, на фоне того, как разворот Трампа в отношении Павелла, казалось, ослабил угрозу кредитно-денежной и фискальной репутации США.

Инвесторы были обеспокоены тем, что давление Белого дома с целью снижения процентных ставок может привести к росту инфляции, как и пошлины Трампа повышают цены.

Однако общая картина пока не изменилась достаточно, чтобы побудить инвесторов начать возвращаться к американским активам, по словам стратега Jefferies Мохита Кумара.

"Волатильность, скорее всего, сохранится, и мы воспользуемся любыми распродажами, чтобы нарастить позиции в Европе и Азии. На этих рынках есть смысл оставаться скромными и гибкими, сосредоточиться на долгосрочных перспективах и торговать вокруг этих заголовочных линий", - сказал он.

Прибыльность 30-летних облигаций упала на 7,5 базисных пунктов до 4,804%, тогда как доходность двухлетних облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,82%, на фоне того, как инвесторы приписывают меньшую вероятность какого-либо немедленного снижения ставок.

Ожидается, что пошлины нанесут ущерб мировой экономике, на фоне того, как Международный валютный фонд во вторник снизил свои прогнозы по росту в Соединенных Штатах, Китае и большинстве стран.

МВФ ухудшил прогноз глобального роста на текущий год, ВВП Украины прогнозирует на уровне 2%22.04.25, 17:39 • 6352 просмотра

Однако общее улучшение настроений к риску помогло ценам на нефть восстановить часть своих значительных потерь. Нефть марки Brent выросла на 1,6% - до 68,50 долларов за баррель.

Цены на нефть выросли из-за санкций против Ирана и падения запасов в США23.04.25, 04:43 • 3076 просмотров

Золото, которое является активом-убежищем, столкнулось с фиксацией прибыли и упало на 2% до 3314 долларов за унцию, снизившись с исторического максимума в $3500.

Цена на золото восстановилась после падения23.04.25, 08:31 • 4008 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Скотт Бессент
Tesla Inc
Дональд Трамп
Элон Маск
Германия
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Иран
Brent
$68.12
Bitcoin
$93,721.50
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.92
Золото
$3,341.34
Ethereum
$1,785.54