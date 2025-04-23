Акції, долар зросли в ціні після відступу Трампа від заяв щодо ФРС

Європейські акції відновилися в ціні на торгах в середу, на тлі того, як інвестори отримали певне полегшення від заяви президента США Дональда Трампа про те, що він не планує звільняти голову Федеральної резервної системи, і натяку на нижчі мита для Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Долар спочатку підскочив після того, як Трамп відмовився від своїх погроз звільнити голову ФРС Джерома Пааелла, що підірвало довіру інвесторів до американських активів, хоча більшість цих успіхів зійшла нанівець з початком торгів у Європі.

Трамп також повторив, що хоче досягти угоди з Китаєм, за якою мита не наближатимуться до 145%, додавши, що він встановить умови угоди, якщо Пекін не вступить у переговори. Міністр фінансів США Скотт Бессент, як повідомлялося у вівторок, заявив, що, на його думку, відбудеться деескалація торгової напруги між США та Китаєм, але переговори з Пекіном ще не розпочалися і будуть "втомливими".

"Хоча ще рано говорити про це, настрій на ринку, очевидно, змінюється, і те, що вчора на ринках було сильним настроєм "продавати Америку", частково змінилося", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень брокерської компанії Pepperstone.

"Ринки все більше звикають до того, що президент "стріляє від стегна", а потім змінює позицію, начебто це ніколи не було великою проблемою", - сказав він.

Європейський індекс STOXX 600 зріс на 1,7% у напружений день для прибутку, з фокусом на німецькій компанії-розробнику програмного забезпечення SAP та BE Semiconductor Industries - постачальнику для галузі виробництва мікросхем, тоді як дослідження ділової активності в Німеччині показало, що приватний сектор знову скотився до спаду.

Різкий стрибок на азіатських ринках за ніч призвів до того, що найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI виріс майже на 2%, тоді як ф'ючерси на американські акції зросли на 1,7-2%, що передбачає ралі на Волл-стріт пізніше.

Настрої вже були підкріплені деякими оптимістичними прибутками, і Tesla підскочила на 5% після дзвоника, попри невідповідність прогнозам.

Керівник Tesla Ілон Маск сказав у телефонній розмові з аналітиками, що він значно скоротить свою участь у роботі в Департаменті ефективності уряду США (DOGE) з наступного місяця, щоби більше зосередитися на своїх численних компаніях.

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Долар виріс на 1,1% щодо японської ієни, яка служила основним притулком для тих, хто позбавлявся американських активів, перш ніж відкотився назад і показав приріст на 0,1% до 141,82, що трохи вище за семимісячні мінімуми нижче 140.

Євро знизився на 0,3% до $1,1383, тоді як фунт упав на 0,2% до $1,331.

Довгострокові казначейські облігації зросли в ціні, на тлі того, як розворот Трампа щодо Павелла, здавалося, послабив загрозу кредитно-грошовій та фіскальній репутації США.

Інвестори були стурбовані тим, що тиск Білого дому з метою зниження відсоткових ставок може призвести до зростання інфляції, як і мита Трампа підвищують ціни.

Проте загальна картина наразі не змінилася достатньо, щоб спонукати інвесторів почати повертатися до американських активів, за словами стратега Jefferies Мохіта Кумара.

"Волатильність, швидше за все, збережеться, і ми скористаємося будь-якими розпродажами, щоби наростити позиції в Європі та Азії. На цих ринках є сенс залишатися скромними та гнучкими, зосередитися на довгострокових перспективах та торгувати навколо цих заголовних ліній", - сказав він.

Прибутковість 30-річних облігацій впала на 7,5 базисних пунктів до 4,804%, тоді як доходність дворічних облігацій зросла на 3 базисних пункти до 3,82%, на тлі того, як інвестори приписують меншу ймовірність будь-якого негайного зниження ставок.

Очікується, що мита завдадуть збитків світовій економіці, на тлі того, як Міжнародний валютний фонд у вівторок знизив свої прогнози щодо зростання у Сполучених Штатах, Китаї та більшості країн.

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Проте загальне покращення настроїв до ризику допомогло цінам на нафту відновити частину своїх значних втрат. Нафта марки Brent зросла на 1,6% - до 68,50 доларів за барель.

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Золото, яке є активом-притулком, зіштовхнулося з фіксацією прибутку і впало на 2% до 3314 доларів за унцію, знизившись з історичного максимуму у $3500.

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