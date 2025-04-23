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Акції, долар зросли в ціні після відступу Трампа від заяв щодо ФРС

Київ • УНН

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Європейські акції відновилися після заяв Трампа про голову ФРС та можливе зниження мит для Китаю. Індекс STOXX 600 зріс на 1,7% на тлі корпоративних звітів.

Акції, долар зросли в ціні після відступу Трампа від заяв щодо ФРС

Європейські акції відновилися в ціні на торгах в середу, на тлі того, як інвестори отримали певне полегшення від заяви президента США Дональда Трампа про те, що він не планує звільняти голову Федеральної резервної системи, і натяку на нижчі мита для Китаю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Долар спочатку підскочив після того, як Трамп відмовився від своїх погроз звільнити голову ФРС Джерома Пааелла, що підірвало довіру інвесторів до американських активів, хоча більшість цих успіхів зійшла нанівець з початком торгів у Європі.

Трамп також повторив, що хоче досягти угоди з Китаєм, за якою мита не наближатимуться до 145%, додавши, що він встановить умови угоди, якщо Пекін не вступить у переговори. Міністр фінансів США Скотт Бессент, як повідомлялося у вівторок, заявив, що, на його думку, відбудеться деескалація торгової напруги між США та Китаєм, але переговори з Пекіном ще не розпочалися і будуть "втомливими".

"Хоча ще рано говорити про це, настрій на ринку, очевидно, змінюється, і те, що вчора на ринках було сильним настроєм "продавати Америку", частково змінилося", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень брокерської компанії Pepperstone.

"Ринки все більше звикають до того, що президент "стріляє від стегна", а потім змінює позицію, начебто це ніколи не було великою проблемою", - сказав він.

Європейський індекс STOXX 600 зріс на 1,7% у напружений день для прибутку, з фокусом на німецькій компанії-розробнику програмного забезпечення SAP та BE Semiconductor Industries - постачальнику для галузі виробництва мікросхем, тоді як дослідження ділової активності в Німеччині показало, що приватний сектор знову скотився до спаду.

Різкий стрибок на азіатських ринках за ніч призвів до того, що найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії MSCI виріс майже на 2%, тоді як ф'ючерси на американські акції зросли на 1,7-2%, що передбачає ралі на Волл-стріт пізніше.

Настрої вже були підкріплені деякими оптимістичними прибутками, і Tesla підскочила на 5% після дзвоника, попри невідповідність прогнозам.

Керівник Tesla Ілон Маск сказав у телефонній розмові з аналітиками, що він значно скоротить свою участь у роботі в Департаменті ефективності уряду США (DOGE) з наступного місяця, щоби більше зосередитися на своїх численних компаніях.

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Долар виріс на 1,1% щодо японської ієни, яка служила основним притулком для тих, хто позбавлявся американських активів, перш ніж відкотився назад і показав приріст на 0,1% до 141,82, що трохи вище за семимісячні мінімуми нижче 140.

Євро знизився на 0,3% до $1,1383, тоді як фунт упав на 0,2% до $1,331.

Довгострокові казначейські облігації зросли в ціні, на тлі того, як розворот Трампа щодо Павелла, здавалося, послабив загрозу кредитно-грошовій та фіскальній репутації США.

Інвестори були стурбовані тим, що тиск Білого дому з метою зниження відсоткових ставок може призвести до зростання інфляції, як і мита Трампа підвищують ціни.

Проте загальна картина наразі не змінилася достатньо, щоб спонукати інвесторів почати повертатися до американських активів, за словами стратега Jefferies Мохіта Кумара.

"Волатильність, швидше за все, збережеться, і ми скористаємося будь-якими розпродажами, щоби наростити позиції в Європі та Азії. На цих ринках є сенс залишатися скромними та гнучкими, зосередитися на довгострокових перспективах та торгувати навколо цих заголовних ліній", - сказав він.

Прибутковість 30-річних облігацій впала на 7,5 базисних пунктів до 4,804%, тоді як доходність дворічних облігацій зросла на 3 базисних пункти до 3,82%, на тлі того, як інвестори приписують меншу ймовірність будь-якого негайного зниження ставок.

Очікується, що мита завдадуть збитків світовій економіці, на тлі того, як Міжнародний валютний фонд у вівторок знизив свої прогнози щодо зростання у Сполучених Штатах, Китаї та більшості країн.

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Проте загальне покращення настроїв до ризику допомогло цінам на нафту відновити частину своїх значних втрат. Нафта марки Brent зросла на 1,6% - до 68,50 доларів за барель.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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