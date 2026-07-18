На Керченском полуострове горят две крупные электроподстанции после ночной атаки – мониторинг

На Керченском полуострове после ночной атаки зафиксированы пожары на двух крупных электроподстанциях. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговой группы, горит подстанция 220/35/10 кВ "НС-3", которая является узловой для энергосистемы района. На ней работают два силовых трансформатора мощностью 25 МВА и 20 МВА, а также она соединена четырьмя магистральными линиями электропередачи напряжением 220 кВ, в частности в направлении Феодосии и Казантипа.

Также, по данным "Крымского ветра", пожар охватил подстанцию 110/35/10 кВ "Ленино", которая также является крупной узловой электроподстанцией.

Официального подтверждения информации о пожарах и их причинах со стороны оккупационной власти Крыма на момент публикации не было. Мониторинговая группа связывает возгорание с ночной атакой на полуостров.

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