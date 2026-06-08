Генштаб подтвердил поражение одной из крупнейших нефтебаз в Крыму и пункта управления ФСБ
Киев • УНН
Генштаб подтвердил удары по нефтебазам в Крыму и пункту ФСБ на белгородщине. Также поражены склады боеприпасов и скопления врага на Донбассе.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебаз в временно оккупированном Крыму, пункта управления фсб и других военных объектов противника, пишет УНН.
Детали
"В ночь на 7 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Зафиксировано возгорание на территории объекта", - указали в Генштабе.
Нефтебаза "Семиколодезянская", как отмечается, является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов горючего и обеспечения нужд российской военной группировки.
"Украинские воины также нанесли поражение нефтебазе в районе Феодосии на ВОТ украинского Крыма", - говорится в сообщении Генштаба.
Феодосийская нефтебаза, как указано, является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.
"Кроме того, Силы обороны Украины били по пункту управления фсб российской федерации в районе Волоконовки Белгородской области и поразили склад боеприпасов противника в районе Свободного в Донецкой области. Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастья на Луганщине и Благодатного Донецкой области", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Ранее об ударах по двум объектам топливной инфраструктуры в временно оккупированном Крыму подразделений Middle-strike в ночь на 7 июня сообщили Силы специальных операций. По словам совладельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, в ходе операции были применены беспилотники FP-2.