ССО поразили стратегическую нефтебазу и морской терминал в оккупированном Крыму
Киев • УНН
В ночь на 7 июня ССО поразили нефтебазу Семиколодезянская и морской терминал в Крыму. Объекты обеспечивали топливом оккупационные войска на полуострове.
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций поразили нефтебазу «Семиколодезянская» и нефтяной терминал в оккупированном Крыму в ночь на 7 июня, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.
Детали
Как отметили в Силах спецопераций, нефтебаза «Семиколодезянская» в поселке Еди-Кую, который оккупанты называют Ленино, расположена примерно в 200 километрах от линии боевого соприкосновения. Оккупационные войска используют ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и т.д.
На этой нефтебазе расположены девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.
Украинские беспилотники в Феодосии в 250 км от ЛБС поразили морской нефтяной терминал. На объекте расположены семь резервуаров для топлива емкостью 10 тысяч и 20 тысяч кубических метров
Терминал является многофункциональным комплексом по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове.
Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обескровливания способности врага вести войну против Украины
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 85301 просмотр