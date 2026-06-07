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ССО поразили стратегическую нефтебазу и морской терминал в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 896 просмотра

В ночь на 7 июня ССО поразили нефтебазу Семиколодезянская и морской терминал в Крыму. Объекты обеспечивали топливом оккупационные войска на полуострове.

ССО поразили стратегическую нефтебазу и морской терминал в оккупированном Крыму

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций поразили нефтебазу «Семиколодезянская» и нефтяной терминал в оккупированном Крыму в ночь на 7 июня, передает УНН со ссылкой на Силы спецопераций.

Детали

Как отметили в Силах спецопераций, нефтебаза «Семиколодезянская» в поселке Еди-Кую, который оккупанты называют Ленино, расположена примерно в 200 километрах от линии боевого соприкосновения. Оккупационные войска используют ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и т.д.

На этой нефтебазе расположены девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.

Украинские беспилотники в Феодосии в 250 км от ЛБС поразили морской нефтяной терминал. На объекте расположены семь резервуаров для топлива емкостью 10 тысяч и 20 тысяч кубических метров 

- говорится в сообщении.

Терминал является многофункциональным комплексом по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове.

Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического обескровливания способности врага вести войну против Украины 

- резюмировали в Силах спецопераций.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины05.06.26, 15:42 • 85301 просмотр

Антонина Туманова

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