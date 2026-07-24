В Крыму горит электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции Феодосийского водохранилища – мониторинг
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму зафиксирован пожар на электроподстанции "НС-16" в Кировском районе. Она обеспечивает электроснабжение населенных пунктов и работу насосной станции Феодосийского водохранилища.
Во временно оккупированном Крыму произошел пожар на электроподстанции "НС-16" в Кировском районе. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.
Детали
По информации мониторинговой группы, возгорание зафиксировали на подстанции 110/35/6–10 кВ "НС-16", расположенной между селами Новопокровка и Владиславовка.
Как отмечает "Крымский ветер", электроподстанция обеспечивает электроснабжение населенных пунктов Кировского района, а также работу насосной станции возле Феодосийского водохранилища.
OSINT-анализ ASTRA подтвердил атаку на склад Wildberries под Санкт-Петербургом24.07.26, 05:02 • 15405 просмотров