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В Крыму горит электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции Феодосийского водохранилища – мониторинг

Киев • УНН

 • 2828 просмотра

Во временно оккупированном Крыму зафиксирован пожар на электроподстанции "НС-16" в Кировском районе. Она обеспечивает электроснабжение населенных пунктов и работу насосной станции Феодосийского водохранилища.

В Крыму горит электроподстанция, обеспечивающая работу насосной станции Феодосийского водохранилища – мониторинг

Во временно оккупированном Крыму произошел пожар на электроподстанции "НС-16" в Кировском районе. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговой группы, возгорание зафиксировали на подстанции 110/35/6–10 кВ "НС-16", расположенной между селами Новопокровка и Владиславовка.

Как отмечает "Крымский ветер", электроподстанция обеспечивает электроснабжение населенных пунктов Кировского района, а также работу насосной станции возле Феодосийского водохранилища.

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Степан Гафтко

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