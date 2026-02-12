Митники передали до найстарішої бібліотеки України латиномовну книгу XVIII століття

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 5252 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 11441 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 15097 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 24380 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 70869 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 47450 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 57836 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45253 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35477 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 30307 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.7м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02 • 39119 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo08:05 • 14523 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19 • 19089 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 28674 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 13271 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 13286 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 65077 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 57991 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 59773 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 68858 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Микола Тищенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 1418 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo08:43 • 28693 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 32799 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 34435 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 34742 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
WhatsApp

Митники передали до найстарішої бібліотеки України латиномовну книгу XVIII століття

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Київські митники не допустили незаконного вивезення за кордон рідкісної латиномовної книги XVIII століття та передали її до Одеської національної наукової бібліотеки. Йдеться про другий том праці Йогана Георга Гмеліна, виданої у 1749 році, який тепер буде доступний для науковців і дослідників.

Митники передали до найстарішої бібліотеки України латиномовну книгу XVIII століття

Київські митники запобігли незаконному вивезенню за кордон рідкісної латиномовної книги XVIII століття та передали її до Одеської національної наукової бібліотеки - найстарішої публічної книгозбірні України, де видання стане доступним для дослідників і науковців. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Київські митники передали Одеській національній науковій бібліотеці — найстарішій публічній книгозбірні України, заснованій у 1829 році, — старовинну латиномовну книгу XVIII століття, збережену від незаконного вивезення за кордон. Видання намагалися переслати поштою до Ірландії без належних дозвільних документів

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це другий том латиномовної праці німецького природознавця Йогана Георга Гмеліна, виданої у 1749 році. Зображення в книзі є гравюрами з тисненням. Текст видання є типовим академічним описом, характерним для німецьких натурфілософських видань європейського Просвітництва.

Експерти припускають, що дослідження природознавця, лікаря, ботаніка, етнографа та мандрівника Йогана Гмеліна мали бути добре відомі представникам української козацької старшини, які мали розгалуджений "нетворкінг" у петербурзі, та сформували інтелектуальний імідж російської імперії в цілому. Окрім іншого, Гмелін також відомий як  неупереджений критик російських імперських порядків та культури в цілому.

Генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова підкреслила: "Наша бібліотека, до фондів якої передано книгу Йогана Гмеліна, за майже 200 років свого існування, накопичила більше 5,5 млн документів, більшість з яких рідкісні і унікальні, видані 131-ю мовою світу. Тепер до нашої колекції додасться ще одна перлинка".

Після вилучення митниками та відповідних судових рішень книга перейшла у власність держави й тепер зберігатиметься у бібліотечних фондах, де буде доступною для дослідників і науковців.

Київські митники передали до музею стародавню трипільську вазу, яку намагалися вивезти за кордон04.02.26, 16:09 • 3230 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
Державний кордон України
Державна митна служба України
Ірландія
Україна