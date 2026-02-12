Митники передали до найстарішої бібліотеки України латиномовну книгу XVIII століття

Київські митники не допустили незаконного вивезення за кордон рідкісної латиномовної книги XVIII століття та передали її до Одеської національної наукової бібліотеки. Йдеться про другий том праці Йогана Георга Гмеліна, виданої у 1749 році, який тепер буде доступний для науковців і дослідників.

Київські митники передали Одеській національній науковій бібліотеці — найстарішій публічній книгозбірні України, заснованій у 1829 році, — старовинну латиномовну книгу XVIII століття, збережену від незаконного вивезення за кордон. Видання намагалися переслати поштою до Ірландії без належних дозвільних документів - йдеться у повідомленні. Зазначається, що це другий том латиномовної праці німецького природознавця Йогана Георга Гмеліна, виданої у 1749 році. Зображення в книзі є гравюрами з тисненням. Текст видання є типовим академічним описом, характерним для німецьких натурфілософських видань європейського Просвітництва. Експерти припускають, що дослідження природознавця, лікаря, ботаніка, етнографа та мандрівника Йогана Гмеліна мали бути добре відомі представникам української козацької старшини, які мали розгалуджений "нетворкінг" у петербурзі, та сформували інтелектуальний імідж російської імперії в цілому. Окрім іншого, Гмелін також відомий як неупереджений критик російських імперських порядків та культури в цілому. Генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова підкреслила: "Наша бібліотека, до фондів якої передано книгу Йогана Гмеліна, за майже 200 років свого існування, накопичила більше 5,5 млн документів, більшість з яких рідкісні і унікальні, видані 131-ю мовою світу. Тепер до нашої колекції додасться ще одна перлинка". Після вилучення митниками та відповідних судових рішень книга перейшла у власність держави й тепер зберігатиметься у бібліотечних фондах, де буде доступною для дослідників і науковців.