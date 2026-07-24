Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность судоходства в Черном море
Киев • УНН
Андрей Сибига провел беседу с Хаканом Фиданом об угрозах судоходству из-за российских атак. Турция может сыграть роль в восстановлении свободы морских перевозок.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили восстановление свободы судоходства в Черном море и угрозы глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.
Детали
В ходе переговоров Сибига проинформировал турецкого коллегу об эскалации российских атак на гражданское судоходство в Черном море.
В МИД подчеркнули, что Турция как самая мощная черноморская держава и страна, имеющая успешный опыт миротворческих усилий с 2022 года, может сыграть важную роль в восстановлении свободы судоходства.
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В ведомстве отметили, что этот вопрос является особенно актуальным на фоне российских атак на украинский морской коридор в период жатвы, что создает риски для глобальной продовольственной безопасности.
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В МИД также напомнили, что разговор состоялся после визита Хакана Фидана в Киев и ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
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