Сибига обсудил с главой МИД Турции безопасность судоходства в Черном море

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили восстановление свободы судоходства в Черном море и угрозы глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

В ходе переговоров Сибига проинформировал турецкого коллегу об эскалации российских атак на гражданское судоходство в Черном море.

В МИД подчеркнули, что Турция как самая мощная черноморская держава и страна, имеющая успешный опыт миротворческих усилий с 2022 года, может сыграть важную роль в восстановлении свободы судоходства.

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В ведомстве отметили, что этот вопрос является особенно актуальным на фоне российских атак на украинский морской коридор в период жатвы, что создает риски для глобальной продовольственной безопасности.

Мы обсудили пути восстановления свободы судоходства и обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Я еще раз поблагодарил Турцию за ее непоколебимую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины