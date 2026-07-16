Зеленский встретился с главой МИД Турции: говорили о мирных усилиях и зоне свободной торговли
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили дипломатические шаги для мира, ситуацию на фронте и развитие двусторонней торговли.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Известно, что стороны обсудили дипломатические шаги для достижения мира, ситуацию на фронте и развитие двусторонней торговли.
Детали
Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение Украины на саммит НАТО в Анкаре, а турецкую сторону — за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Во время встречи глава государства наградил Хакана Фидана орденом "За заслуги" II степени.
Стороны обсудили дипломатическую ситуацию и возможные шаги, которые могут активизировать работу для завершения войны. Фидан проинформировал украинского президента об усилиях Турции в этом направлении.
"У нас было несколько встреч в Турции, и мы действительно очень хотим мира для нашей страны. Надеюсь, что вместе мы сможем сделать все, чтобы остановить эту войну", — заявил Зеленский.
Президент также рассказал о ситуации на поле боя, укреплении позиций украинских военных и потерях российской армии. Отдельно стороны обсудили дальнобойные удары Украины, санкционное давление и общественные настроения в России накануне парламентских выборов, которые должны состояться через два месяца.
Кроме того, Зеленский и Фидан говорили о реализации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Верховная Рада ратифицировала документ 14 июля.
Напомним
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с главным дипломатом Украины Андреем Сибигой. Одним из результатов может стать прекращение огня, но РФ еще не дала согласия.