Умеров съездил в Турцию и обсудил освобождение украинских пленных

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Рустем Умеров обсудил в Анкаре с Хаканом Фиданом безопасность и возвращение украинских пленных.

Умеров съездил в Турцию и обсудил освобождение украинских пленных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился на выходных с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре, поднимали вопросы в том числе освобождения удерживаемых рф украинских пленных, о чем сообщил в понедельник сам Умеров, пишет УНН.

Детали

"В Анкаре провел важную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом", - написал Умеров в соцсетях.

В МИД Турции подтвердили, что "министр Хакан Фидан встретился в Анкаре с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Говорили о ситуации с безопасностью и дальнейшей координации действий в ответ на общие вызовы. Отдельно – о развитии совместных инициатив в сфере региональной безопасности и перспективах практического взаимодействия. Еще один вектор разговора – гуманитарные вопросы. Возвращение украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает россия, остается одним из ключевых приоритетов Украины

- рассказал Умеров.

Турция, подчеркнул он, "продолжает играть важную роль для диалога по вопросам безопасности и стабильности". "Благодарен Турции и министру Хакану Фидану за поддержку Украины и конструктивное взаимодействие", - отметил секретарь СНБО.

Как отмечает Türkiye Today, линия Фидана-Умерова стала одним из самых активных двусторонних каналов в более широких международных усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта.

Эрдоган заявил генсеку НАТО об усилиях Турции по возобновлению переговоров между Украиной и Россией

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Хакан Фидан
Анкара
Турция
Украина