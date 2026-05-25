Умеров съездил в Турцию и обсудил освобождение украинских пленных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился на выходных с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анкаре, поднимали вопросы в том числе освобождения удерживаемых рф украинских пленных, о чем сообщил в понедельник сам Умеров, пишет УНН.

"В Анкаре провел важную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом", - написал Умеров в соцсетях.

В МИД Турции подтвердили, что "министр Хакан Фидан встретился в Анкаре с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Говорили о ситуации с безопасностью и дальнейшей координации действий в ответ на общие вызовы. Отдельно – о развитии совместных инициатив в сфере региональной безопасности и перспективах практического взаимодействия. Еще один вектор разговора – гуманитарные вопросы. Возвращение украинских военнопленных и гражданских лиц, которых незаконно удерживает россия, остается одним из ключевых приоритетов Украины - рассказал Умеров.

Турция, подчеркнул он, "продолжает играть важную роль для диалога по вопросам безопасности и стабильности". "Благодарен Турции и министру Хакану Фидану за поддержку Украины и конструктивное взаимодействие", - отметил секретарь СНБО.

Как отмечает Türkiye Today, линия Фидана-Умерова стала одним из самых активных двусторонних каналов в более широких международных усилиях по урегулированию российско-украинского конфликта.

