Эрдоган заявил генсеку НАТО об усилиях Турции по возобновлению переговоров между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Анкара работает над возобновлением переговоров между Украиной и Россией и организацией встречи лидеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Турции, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась в Анкаре. По данным турецкой стороны, Эрдоган подчеркнул стремление достичь завершения войны дипломатическим путем.

Мы, как Турция, стремимся завершить войну между Украиной и Россией миром и работаем над возобновлением переговоров и запуском диалога на уровне лидеров – говорится в сообщении.

Ранее Киев обратился к Турции с просьбой выступить площадкой для проведения переговоров на уровне глав государств.

Роль Турции и позиция НАТО

Анкара сохраняет контакты как с Украиной, так и с Россией с начала полномасштабной войны в 2022 году и неоднократно выступала посредником.

Во время разговора с Рютте Эрдоган также подчеркнул важность трансатлантических связей, назвав их "незаменимыми", и призвал европейские страны НАТО активнее участвовать в обеспечении безопасности.

Разговор с канцлером Германии

После встречи с генсеком НАТО Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Во время разговора турецкий президент заявил, что война между США и Ираном "начинает ослаблять Европу" и предупредил о росте негативных последствий в случае отсутствия дипломатического вмешательства.

По его словам, Турция параллельно работает над прекращением конфликтов как между Украиной и Россией, так и по ситуации вокруг Ирана.

