22 апреля, 16:29
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
22 апреля, 15:42
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
22 апреля, 14:08
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
22 апреля, 13:19
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
22 апреля, 13:03
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
22 апреля, 12:30
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
22 апреля, 12:11
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
22 апреля, 11:41
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
22 апреля, 11:28
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
22 апреля, 11:08
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Эрдоган заявил генсеку НАТО об усилиях Турции по возобновлению переговоров между Украиной и Россией

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Турции обсудил с генсеком НАТО усилия по завершению войны дипломатическим путем. Анкара работает над организацией переговоров лидеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Анкара работает над возобновлением переговоров между Украиной и Россией и организацией встречи лидеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Турции, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась в Анкаре. По данным турецкой стороны, Эрдоган подчеркнул стремление достичь завершения войны дипломатическим путем.

Мы, как Турция, стремимся завершить войну между Украиной и Россией миром и работаем над возобновлением переговоров и запуском диалога на уровне лидеров

– говорится в сообщении.

Ранее Киев обратился к Турции с просьбой выступить площадкой для проведения переговоров на уровне глав государств.

Роль Турции и позиция НАТО

Анкара сохраняет контакты как с Украиной, так и с Россией с начала полномасштабной войны в 2022 году и неоднократно выступала посредником.

Во время разговора с Рютте Эрдоган также подчеркнул важность трансатлантических связей, назвав их "незаменимыми", и призвал европейские страны НАТО активнее участвовать в обеспечении безопасности.

Разговор с канцлером Германии

После встречи с генсеком НАТО Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Во время разговора турецкий президент заявил, что война между США и Ираном "начинает ослаблять Европу" и предупредил о росте негативных последствий в случае отсутствия дипломатического вмешательства.

По его словам, Турция параллельно работает над прекращением конфликтов как между Украиной и Россией, так и по ситуации вокруг Ирана.

