Эрдоган заявил генсеку НАТО об усилиях Турции по возобновлению переговоров между Украиной и Россией
Киев • УНН
Президент Турции обсудил с генсеком НАТО усилия по завершению войны дипломатическим путем. Анкара работает над организацией переговоров лидеров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Анкара работает над возобновлением переговоров между Украиной и Россией и организацией встречи лидеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Турции, пишет УНН.
Детали
Встреча состоялась в Анкаре. По данным турецкой стороны, Эрдоган подчеркнул стремление достичь завершения войны дипломатическим путем.
Мы, как Турция, стремимся завершить войну между Украиной и Россией миром и работаем над возобновлением переговоров и запуском диалога на уровне лидеров
Ранее Киев обратился к Турции с просьбой выступить площадкой для проведения переговоров на уровне глав государств.
Роль Турции и позиция НАТО
Анкара сохраняет контакты как с Украиной, так и с Россией с начала полномасштабной войны в 2022 году и неоднократно выступала посредником.
Во время разговора с Рютте Эрдоган также подчеркнул важность трансатлантических связей, назвав их "незаменимыми", и призвал европейские страны НАТО активнее участвовать в обеспечении безопасности.
Разговор с канцлером Германии
После встречи с генсеком НАТО Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Во время разговора турецкий президент заявил, что война между США и Ираном "начинает ослаблять Европу" и предупредил о росте негативных последствий в случае отсутствия дипломатического вмешательства.
По его словам, Турция параллельно работает над прекращением конфликтов как между Украиной и Россией, так и по ситуации вокруг Ирана.
