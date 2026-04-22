$44.120.0251.910.02
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
29%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Илан Шор
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Франция
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 91594 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 70705 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 61864 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 66490 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 88604 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
The Washington Post
The New York Times

Украина готова к любому формату, ожидаем возобновления трехстороннего трека – Зеленский о переговорах с рф

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Украина готова к любому формату переговоров за пределами России и Беларуси. Президент ожидает возобновления трехсторонних встреч с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к возобновлению переговорного процесса с россией в любом формате и в любой момент, однако этот вопрос сейчас зависит не от Украины. Об этом глава государства сказал журналистам, передает УНН.

По словам Президента, Украина открыта для различных площадок для встреч, а среди приоритетных стран уже есть те, где ранее проходили переговоры.

Это, честно говоря, от нас не зависит. Мы готовы к любому формату в любой момент. Приоритетные страны, мы с вами знаем, там уже проводились встречи. Турция открыта 

– сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина не рассматривает переговорные площадки на территории россии и беларуси.

Думаю, что для всех это очевидно. Хотя, в принципе, мы не боимся в любой момент встречаться в любом треке, кроме россии и беларуси. Еще раз это подчеркиваю 

– отметил Президент.

Отдельно Зеленский сообщил о постоянных контактах украинской и американской переговорных команд и выразил надежду на возобновление трехстороннего формата.

Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться. Вчера после обеда наша переговорная команда Украины и Америки общались между собой. В принципе, это постоянно происходит. Поэтому мы очень надеемся на возвращение трехсторонней встречи, на возвращение трека, который ведет к окончанию войны. У нас вопросов нет 

– подчеркнул Глава государства.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Беларусь
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев