Украина готова к любому формату, ожидаем возобновления трехстороннего трека – Зеленский о переговорах с рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к возобновлению переговорного процесса с россией в любом формате и в любой момент, однако этот вопрос сейчас зависит не от Украины. Об этом глава государства сказал журналистам, передает УНН.

По словам Президента, Украина открыта для различных площадок для встреч, а среди приоритетных стран уже есть те, где ранее проходили переговоры.

Это, честно говоря, от нас не зависит. Мы готовы к любому формату в любой момент. Приоритетные страны, мы с вами знаем, там уже проводились встречи. Турция открыта – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина не рассматривает переговорные площадки на территории россии и беларуси.

Думаю, что для всех это очевидно. Хотя, в принципе, мы не боимся в любой момент встречаться в любом треке, кроме россии и беларуси. Еще раз это подчеркиваю – отметил Президент.

Отдельно Зеленский сообщил о постоянных контактах украинской и американской переговорных команд и выразил надежду на возобновление трехстороннего формата.

Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться. Вчера после обеда наша переговорная команда Украины и Америки общались между собой. В принципе, это постоянно происходит. Поэтому мы очень надеемся на возвращение трехсторонней встречи, на возвращение трека, который ведет к окончанию войны. У нас вопросов нет – подчеркнул Глава государства.

Это неуважение — ездить в москву и не приезжать в Киев: Зеленский о предстоящем визите Виткоффа и Кушнера в Украину