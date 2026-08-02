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"Всё будет сожжено дотла": Иран предупредил США о решительном ответе на любые "авантюрные действия"

Киев • УНН

 • 6890 просмотра

Министр иностранных дел Ирана заявил о решительном ответе на возможную агрессию США. Иран угрожает ударами по нефтяным месторождениям Саудовской Аравии и ОАЭ в случае атак на его энергетическую инфраструктуру.

"Всё будет сожжено дотла": Иран предупредил США о решительном ответе на любые "авантюрные действия"

Иран предупредил о любых "авантюрных действиях" со стороны США и заявил, что решительно ответит, если американские войска выполнят угрозы президента Дональда Трампа о новых атаках на иранские цели. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с начальником армии Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что Иран решительно ответит на любую "агрессию", и обсудил последствия "дестабилизирующих действий" со стороны США, а также перспективы усиления региональной опасности.

Позже Аракчи сказал министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бин Фархану, что любые нападения со стороны США и Израиля или участие стран региона в таких действиях будут встречены "пропорциональным ответом"

- говорится в статье.

В то же время Nournews - СМИ, связанное с главным органом безопасности Ирана, - заявило, что нападения США на иранскую энергетическую инфраструктуру приведут к ударам Ирана по нефтяным месторождениям в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по газовым месторождениям Катара и Израиля, заявив, что "все будет сожжено дотла".

Напомним

По информации CBS News, США и Израиль планируют новую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которая может стать одной из самых жестких. Удары могут быть нанесены уже в течение выходных, но решение президентом США Трампом еще не принято.

Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к выезду из-за напряженности с Ираном01.08.26, 18:54 • 5289 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Хакан Фидан
Объединенные Арабские Эмираты
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Пакистан
Иран