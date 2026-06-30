Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь

Несмотря на войну и постепенное восстановление рынка труда, в Украине официально зарегистрировано более 94 тысяч безработных. Больше всего людей без работы в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, в то время как работодатели продолжают испытывать острый дефицит кадров — особенно среди квалифицированных рабочих, водителей и врачей. Об этом пишет УНН со ссылкой на ответ Государственной службы занятости.

Уровень безработицы в Украине: что показывают актуальные данные

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировано 94267 безработных. Из них — 75807 мужчин и 18460 женщин.

По возрастным группам

до 35 лет — 19039 украинцев;

34-44 года — 27496 украинцев;

45-55 лет — 27420 украинцев;

старше 55 лет — 20321 украинец.

По образованию

высшее — 38630 украинцев;

профессионально-техническое — 34,1 тыс. украинцев;

общее среднее — 21537 украинцев.

По регионам

В топ-3 регионов по количеству зарегистрированных безработных входят: Днепропетровская (7289), Харьковская (6983) и Полтавская (5782) области.

Меньше всего безработных зарегистрировано в Черновицкой (1899), Закарпатской (1377) и Луганской (577) областях. В Киеве зарегистрировано 1915 безработных, а в Киевской области — 3991.

Как сообщили в Госслужбе занятости, в течение января-мая 2026 года при содействии Государственной службы занятости было трудоустроено более 125 тыс. соискателей работы, из них — 52 тыс. зарегистрированных безработных.

Также в ведомстве рассказали, что по состоянию на начало июня 2026 года в базе данных насчитывалось 61 тыс. вакансий. Одновременно на «Едином портале вакансий», который был создан органом для расширения возможностей поиска работы и который объединяет информацию базы данных службы занятости и ведущих украинских сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и других), было размещено 241 тыс. вакансий.

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Наиболее востребованные профессии

Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих. В частности по таким профессиям как: швея, водитель, электромонтер, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор станков с программным управлением, станочник деревообрабатывающих станков, токарь, столяр, сварщик, машинист экскаватора, автослесарь и т.д.

Также наблюдается значительный дефицит врачей различной специализации (семейный врач, врач-терапевт, врач-педиатр).

На «Едином портале вакансий» больше всего предложений работы в настоящее время предлагается для:

работников сферы торговли и предоставления услуг : продавец, администратор, повар, бариста, торговый представитель, официант, охранник, пекарь; квалифицированных рабочих: водитель, слесарь, комплектовщик, электрик, швея, электромонтер;

: продавец, администратор, повар, бариста, торговый представитель, официант, охранник, пекарь; квалифицированных рабочих: водитель, слесарь, комплектовщик, электрик, швея, электромонтер; для профессионалов и специалистов : бухгалтер, инженер, врач, механик, экспедитор, медицинская сестра, технолог, учитель;

: бухгалтер, инженер, врач, механик, экспедитор, медицинская сестра, технолог, учитель; для неквалифицированных рабочих: грузчик, уборщик(ца), кладовщик, подсобный рабочий.

Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров в этих отраслях. Так, довольно часто меняют работу продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие, грузчики. Кроме того, всегда больше всего вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех отраслях экономики. Например — водитель, бухгалтер, юрист, экономист - сообщили в Госслужбе занятости.

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Основные причины безработицы

Основной причиной безработицы в Украине, как отметили в Госслужбе занятости, сегодня является разрушение предприятий и инфраструктуры вследствие вооруженной агрессии рф, релокация бизнеса, сокращение или прекращение деятельности отдельных предприятий, что приводит к потере рабочих мест.

Также обостряется вопрос структурной безработицы, когда существует существенное несоответствие между квалификацией и навыками соискателей работы и потребностями работодателей. Часть соискателей работы нуждается в специальном профессиональном обучении или повышении квалификации, чтобы соответствовать потребностям рынка труда. Одним из факторов безработицы является также территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы - сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что вследствие внутренней миграции населения и релокации бизнеса растет спрос на работников в относительно безопасных регионах, а на прифронтовых территориях, наоборот, экономическая активность сокращается. То есть, вакансии и соискатели работы часто сосредоточены в разных регионах, что затрудняет трудоустройство из-за ограниченной мобильности населения.

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Право на выплаты в случае наступления безработицы имеют незанятые застрахованные граждане, то есть те, кто официально работал и уплачивал страховые взносы, а также молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебных заведениях, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место – в случае регистрации соответствующих лиц как безработных.

Как оформить пособие по безработице

Для получения пособия по безработице человек подает заявление о предоставлении статуса зарегистрированного безработного и назначении пособия по безработице. Документы подаются в любой удобный для посещения Центр занятости независимо от наличия или отсутствия у такого человека зарегистрированного места жительства (пребывания) одним из способов:

лично, во время непосредственного посещения центра занятости;

в электронной форме средствами государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія) или через электронный кабинет соискателя работы вебсайта Государственной службы занятости;

с помощью мобильного приложения Государственной службы занятости, а для лиц, которые после введения военного положения находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, с помощью мобильного приложения Портала Дія.

Пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты пособия по безработице во время действия военного положения не может превышать 90 календарных дней, а для людей предпенсионного возраста (за год до достижения соответствующего возраста и при наличии необходимого для назначения пенсии по возрасту страхового стажа) - 360 календарных дней.

В каких случаях могут лишить выплат по безработице

Пособие по безработице может быть прекращено в случае:

окончания срока его выплаты;

прекращения регистрации безработного по основаниям, в частности - в случае:

трудоустройства, обеспечения себя работой самостоятельно;

восстановления зарегистрированного безработного на предыдущей работе;

поступления на обучение по дневной форме получения образования;

назначения пособия по уходу за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном надзоре;

достижения зарегистрированным безработным пенсионного возраста или назначения пенсии по возрасту на льготных условиях или за выслугу лет;

подачей зарегистрированным безработным заявления о прекращении регистрации и т.д.

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