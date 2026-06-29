Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 году

С начала календарного года в Украине номинально доходы увеличились, средняя зарплата уже превысила 30 тыс. грн. Однако часть прироста "съедают" инфляция, налоговая нагрузка, более высокая стоимость жизни и региональные диспропорции. Как изменились доходы украинцев за полгода, сколько денег они получают "на руки" и хватает ли средств для покрытия всех насущных потребностей, разбирался УНН.

Какие тенденции наблюдаются на рынке труда в 2026 году

Основная тенденция 2026 года - повышение зарплат под давлением дефицита кадров на фоне мобилизации, инвалидизации гражданского населения и выезда трудоспособных граждан из страны. Поэтому бизнесу сложно закрывать вакансии из-за демографических потерь и структурного перекоса на рынке труда.

Больше всего это ощущают сферы, связанные с физическим трудом:

производство;

строительство;

логистика;

энергетика;

ремонтные специальности;

торговля.

Именно там работодатели вынуждены повышать оплату, чтобы удержать людей и не затормозить рабочие процессы.

Главный финансовый регулятор страны - Национальный банк (НБУ) - в апрельском инфляционном отчете прямо указывал, что ограниченное предложение рабочей силы будет поддерживать высокие темпы роста зарплат. По прогнозу НБУ, в 2026 году реальные заработные платы могут вырасти на 11,6%.

Однако на практике это не приведет к автоматическому увеличению доходов и платежеспособности трудоспособного населения. Ведь специалисты дефицитных профессий имеют более сильную переговорную позицию, тогда как работники в менее конкурентных сегментах часто получают лишь минимальную индексацию или точечные доплаты.

Отметим, что рекрутинговые платформы также фиксируют умеренный рост: на Work.ua средняя зарплата по вакансиям в январе-апреле двигалась в диапазоне примерно 27–29 тыс. грн, тогда как ожидания кандидатов по резюме превышали 30 тыс. грн.

Государственная служба занятости в свою очередь выделяет несколько основных тенденций на отечественном рынке труда.

По их данным, больше всего работодателям не хватает квалифицированных рабочих, врачей, а также работников торговли и ресторанного бизнеса.

Среди основных тенденций рынка труда в 2026 году в Госцентре занятости называют:

сокращение численности наемных работников;

ограниченное предложение рабочей силы и дефицит кадров по многим профессиям;

рост заработной платы.

По данным Государственной службы статистики, в апреле 2026 года среднеучетная численность штатных работников в Украине составила 5,5 млн человек. Это на 27 тыс. больше, чем в апреле 2025 года, и на 76 тыс. больше, чем в январе этого года.

Наиболее заметный рост численности наемных работников зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций, энергетике и строительстве. В то же время сокращение произошло в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и сфере операций с недвижимостью.

В региональном разрезе количество штатных работников выросло в:

Киеве;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской областях.

В то же время уменьшение наблюдалось в Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях.

По оценкам Национального банка Украины, в мае деловые настроения предприятий и экономическая активность в отдельных секторах улучшились.

В частности, активизация вывоза зерновых и грузов способствовала восстановлению транспорта, а улучшение потребительских настроений поддержало торговлю.

В то же время обстрелы производственных мощностей и энергетической инфраструктуры, а также погодные условия сдерживали деятельность в металлургии и добывающей промышленности.

На рынке труда по-прежнему сохраняется значительный дефицит кадров, особенно квалифицированных работников. В то же время отток мигрантов за границу с начала года несколько уменьшился, хотя это в значительной степени связано с сезонными факторами.

По состоянию на 1 июня 2026 года на Едином портале вакансий Государственной службы занятости, который объединяет предложения ведущих сайтов по поиску работы, было накоплено 241 тыс. вакансий. Это на 3% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

В Госцентре занятости отмечают, что вследствие структурных изменений в экономике обостряется проблема структурной безработицы. Часть соискателей работы не имеет тех умений и навыков, которые требуют работодатели. Ситуация также существенно отличается в зависимости от региона.

Наибольший дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих. Речь идет, в частности, о швеях, водителях, электромонтерах, слесарях-сантехниках, слесарях-электриках, монтерах пути, электромонтерах контактной сети, слесарях по ремонту подвижного состава, операторах станков с программным управлением, токарях, столярах, машинистах экскаваторов, автомалярах, поварах и пекарях.

Также ощущается нехватка врачей различных специальностей, в частности семейных врачей, терапевтов и педиатров.

Кроме того, стабильно высоким остается спрос на работников торговли и ресторанного бизнеса: продавцов, кассиров, администраторов, бариста, торговых представителей, официантов и охранников. Это объясняют значительной текучестью кадров в этих сферах.

Отдельным фактором, который влияет на рынок труда, остается мобилизация мужчин. Из-за призыва на военную службу усложняется комплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если в начале войны женщины составляли 55% в структуре безработных, то сейчас их доля выросла почти до 80%.

Средняя зарплата в Украине: какая она и как ее начисляют

По данным Госстата, в апреле 2026 года средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине составила 30 тыс 515 грн. По сравнению с мартом она выросла на 0,5%.

Средний показатель "подтягивают" зарплаты в финансовом секторе, ИТ, государственном управлении, оборонном и смежных направлениях. Также на этот показатель влияют компании с высокой долей квалифицированного труда, которые соответственно оплачивают труд наемных работников. Если же взглянуть на статистику в малых городах, части прифронтовых регионов и низкомаржинальных сферах, зарплаты там могут быть существенно ниже общеукраинской средней.

Отдельный показатель публикует и Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В нем речь идет о средней зарплате, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии.

По данным ПФУ, этот показатель составил 21 876,06 грн за январь, 22 455,11 грн за февраль и 23 218,24 грн за март 2026 года. Он ниже показателя Госстата, но демонстрирует базу официальных доходов, с которых реально уплачиваются взносы.

Минимальная зарплата 2026: какая она

Минимальная зарплата в 2026 году выросла. Закон "О Государственном бюджете на 2026 год" установил ее с 1 января на уровне:

8 647 грн в месяц;

52 грн в почасовом размере.

По сравнению с 2025 годом, когда минимальная зарплата составляла 8 000 грн, повышение составило 647 грн, или около 8,2%.

В 2026 году размер заработной платы (денежного обеспечения) работников бюджетной сферы и государственных органов может изменяться исключительно в пределах бюджетных назначений на оплату труда, предусмотренных в госбюджете. Это означает, что даже если отдельные надбавки или премии предусмотрены профильными актами, фактическое повышение возможно только тогда, когда под это есть финансирование в смете.

Поэтому "минималка" до сих пор остается слабым социальным ориентиром. Формально минималка повышает нижнюю планку легальной оплаты труда, влияет на минимальный ЕСВ, штрафы и отдельные расчеты для бизнеса. Но для большинства домохозяйств такой доход не покрывает реальную стоимость жизни.

Налоговые изменения 2026: как они влияют на доходы украинцев

Для наемных работников ключевая налоговая формула в 2026 году остается неизменной: из зарплаты удерживают 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть из каждых 10 тыс. грн начисленной зарплаты человек получает 7 700 грн. Еще 2 300 грн идут в бюджет.

Отдельно работодатель уплачивает ЕСВ 22% от фонда оплаты труда. В случае полностью отработанного месяца сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса. А при неполном рабочем времени ЕСВ начисляется с фактически начисленного дохода.

Если же работник имеет право на налоговую социальную льготу, сумма будет больше.

Именно поэтому повышение зарплаты для бизнеса обходится дороже, чем это прописано в официальном трудовом договоре.

Например, чтобы работник получил дополнительно 1 000 грн "на руки", работодателю нужно увеличить начисленную зарплату примерно на 1 299 грн, а с учетом ЕСВ фактическая стоимость такого повышения составит около 1 584 грн.

Это объясняет, почему бизнес часто вместо повышения окладов выбирает предоставить работнику премии, бонусы, частичные пересмотры или компенсации.

Рост минимальной зарплаты также повышает минимальную нагрузку для работодателей и ФОПов, ведь часть налоговых и социальных платежей привязана к минималке или прожиточному минимуму. Для легального бизнеса это означает большую стоимость рабочего места. Для работников - потенциально более высокую официальную базу для пенсионных и социальных прав, но не обязательно резкое увеличение чистого дохода.

В итоге 2026 год можно назвать годом дальнейшего восстановления зарплат, но не годом полного восстановления покупательной способности. Номинальные доходы растут, средняя зарплата поднимается, минималка пересмотрена вверх, а дефицит кадров работает в пользу работников. Однако инфляция, налоги, высокая стоимость жизни и неравенство между регионами и профессиями сдерживают эффект этого роста.

Напомним

Правительство Украины распределило 6,6 млрд грн между регионами для повышения зарплат работникам образования и соцзащиты. Размер средств определяли индивидуально с учетом потребностей и финансовой способности местных бюджетов.