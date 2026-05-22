Кабмин разрешил громадам тратить бюджетные остатки на энергонезависимость и ПВО - Свириденко

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

На заседании в Виннице Кабмин согласовал закупку альтернативной энергии за средства громад. Также разрешено прямое финансирование местных групп ПВО.

Кабинет министров Украины во время выездного заседания в Виннице 22 мая принял решения для поддержки региона, среди них - подготовка к зиме, восстановление жилья и инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

На совещании с народными депутатами, руководством ОВА и областного совета, Винницким городским головой обсудили ключевые вопросы жизнедеятельности области. В фокусе - подготовка к следующему отопительному сезону, поддержка бизнеса и обеспечение стабильности социальной сферы

Как отметила Свириденко, в условиях постоянных российских атак общины должны иметь резервные источники питания для больниц, школ, социальных учреждений и другой критической инфраструктуры.

Глава правительства поручила Минфину совместно с Минразвития и Минэнерго проработать изменения в бюджетное законодательство относительно направления свободных остатков местных бюджетов на закупку и обслуживание альтернативных источников энергопитания для коммунальных учреждений. Речь идет о солнечных панелях, ветрогенераторах, когенерационных установках и системах накопления энергии.

Также Юлия Свириденко поручила Минфину совместно с МОН и Минсоцполитики проработать механизмы компенсации местным бюджетам расходов на оплату труда работников учреждений образования, социальной сферы и реабилитационных учреждений.

Кроме того, Минфину совместно с МОН и Минсоцполитикой поручено проработать механизмы компенсации местным бюджетам расходов на оплату труда работников учреждений образования, социальной сферы и реабилитационных учреждений.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров принял изменения в экспериментальный проект по созданию групп ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин. К проекту смогут присоединяться органы местного самоуправления, которые могут напрямую финансировать группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин.

