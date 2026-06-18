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Психосоциальная поддержка в громадах: Кабмин продлил важный проект

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Правительство продлило проект психосоциальной поддержки в громадах до 2027 года. Это позволит сохранить работу 305 центров и расширить доступ к помощи.

Психосоциальная поддержка в громадах: Кабмин продлил важный проект

Кабинет Министров Украины продлил экспериментальный проект по развитию Центров жизнестойкости до ноября 2027 года. Об этом 18 июня сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает УНН.

По его словам, такое решение правительства должно обеспечить доступность психосоциальной поддержки для людей в громадах по всей стране.

Детали

Улютин подчеркнул, что продолжение финансирования проекта позволит сохранить уже созданную сеть поддержки, обеспечить стабильную работу команд специалистов, а также расширять доступ людей к качественной психосоциальной помощи.

Вчера (17 июня, — ред.) Кабинет Министров Украины принял решение продлить экспериментальный проект до ноября 2027 года, чтобы такая поддержка оставалась доступной для людей в громадах по всей стране

- отметил Улютин.

Он напомнил, что в апреле во время Форума жизнестойкости вместе с громадами, поставщиками услуг и международными партнерами были подведены итоги первых двух лет работы проекта и определены следующие шаги.

Среди приоритетов — повышение качества услуг, усиление профессиональной поддержки специалистов и дальнейшее увеличение сети Центров жизнестойкости.

"Благодарю всех, кто присоединился к созданию и развитию Центров жизнестойкости в 305 громадах Украины", — подчеркнул Улютин.

По его словам, следующие два года должны стать периодом развития и укрепления Центров.

"Мы постепенно переходим от экспериментального проекта к устойчивой системе поддержки, которая будет работать в громадах по всей стране", — подчеркнул он.

Контекст

Центры жизнестойкости работают в громадах как пространства психосоциальной поддержки, где люди могут получить помощь специалистов, в частности в условиях последствий войны, стресса, потерь и других кризисных ситуаций.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в Украине открыто 305 центров жизнестойкости в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья. Одно из учреждений в Красиловской громаде Хмельницкой области уже приняло более 3500 жителей.

Александра Василенко

ОбществоЗдоровье
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Украина