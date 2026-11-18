Женщины, которые вернулись к работе на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился год, могут подать заявление на получение помощи по программе «єЯсла» онлайн через портал «Дія». Услугу открыли для всех, кто соответствует условиям программы, после завершения бета-тестирования. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, пишет УНН.

В бета-тестировании услуги приняли участие около 200 женщин. Теперь оформить помощь через «Дію» могут все заявительницы, которые соответствуют установленным требованиям - говорится в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что после трудоустройства или возвращения к работе на полный день информация об этом может появиться в Реестре застрахованных лиц не сразу.

Работодатели подают отчетность за предыдущий месяц до 20-го числа текущего. Начиная с 25-го числа эти данные используют для автоматической проверки при подаче заявления.

Например, если обратиться за помощью с 1 по 24 ноября включительно, система проверит информацию о занятости за сентябрь. С 25 ноября для проверки будут использоваться уже данные за октябрь. Такой порядок действует ежемесячно.

Если информация о занятости еще не обновилась, в министерстве советуют обратиться к работодателю и уточнить, подал ли он отчетность и правильно ли указал данные о рабочем времени. После обновления сведений заявление можно подать повторно.

«єЯсла» — это государственная поддержка для семей с детьми в возрасте от одного года до трех лет. Она должна помочь родителям совмещать работу и уход за ребенком. Средства можно направить на оплату услуг по уходу за ребенком - отметили в Минсоцполитики.

Оформить помощь, как и раньше, можно не только через портал «Дія», но и лично:

в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц территориальных общин.

Обратиться за выплатой также могут отцы детей. Для отца предусмотрено дополнительное требование: необходимо предоставить копию или извлечение из приказа работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Этот документ не требуют, если мать ребенка умерла, лишена родительских прав или ребенок проживает с отцом отдельно от матери на основании решения суда или органа опеки и попечительства. В таких случаях необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствующие обстоятельства.

Через портал также можно подать заявления на помощь в связи с беременностью и родами, а также на выплату по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Кроме того, Минсоцполитики расширило перечень категорий торговцев, у которых можно оплачивать целевые детские выплаты. В частности, средства разрешили использовать для оплаты услуг стоматологических и медицинских лабораторий по MCC-коду 8071.