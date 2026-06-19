Украинцы, пострадавшие от сексуального насилия вследствие войны, получат единовременную репарацию в 3 тыс. евро

Кабинет министров утвердил механизм неотложных репараций для лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Разовая выплата составит 3 тыс. евро. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство утвердило механизм неотложных репараций для лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Предусмотрена единовременная выплата в размере 3000 евро. Право на такую поддержку будут иметь также дети, рожденные в результате этого преступления. Финансирование будет осуществляться за счет взносов международных партнеров и доноров. Получение этой выплаты не повлияет на право человека получать субсидии или другие виды государственной помощи - сообщила Свириденко.

Она отметила, что для рассмотрения обращений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение к достоинству человека и избежать повторной травматизации - добавила премьер.

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения в Украине Офис генпрокурора зафиксировал 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной - 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин. Но, по ее словам, количество случаев может быть больше, по оценкам правозащитников, поскольку часто пострадавшие молчат об этих преступлениях из-за риска осуждения и стигмы.

Напомним

В Украине с начала полномасштабного вторжения рф зафиксировано 401 факт сексуального насилия в отношении гражданских украинцев, пострадали 250 женщин и 151 мужчина, среди них – 23 несовершеннолетние девушки и один юноша, 116 военным рф сообщено о подозрении, есть 19 приговоров в отношении 26 лиц.