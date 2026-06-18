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Громады получили четкий механизм приобретения жилья для ВПЛ в сельской местности - Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

Правительство определило механизм покупки жилья для ВПЛ в сельской местности за госсредства. Приоритет будут иметь многодетные семьи и лица с инвалидностью.

Громады получили четкий механизм приобретения жилья для ВПЛ в сельской местности - Минсоцполитики

Кабинет министров Украины принял решение, определяющее механизм временного обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем в сельской местности, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.

Документ устанавливает порядок приобретения жилья для нужд переселенцев и использования средств государственной поддержки на эти цели. В частности, общины смогут получать субвенцию из государственного бюджета для формирования фондов жилья. Такое жилье будет использоваться для временного проживания внутренне перемещенных лиц

- говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение также определяет правила реализации экспериментального проекта, направленного на расширение возможностей общин по временному обеспечению переселенцев жильем в сельской местности. 

В частности, воспользоваться проектом могут ВПЛ, которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или с временно оккупированных территорий (согласно перечню Минразвития), и которые одновременно соответствуют имущественно-финансовым критериям (в частности, не имеют собственного пригодного для проживания жилья на подконтрольной территории, не получали компенсаций или жилищных ваучеров за уничтоженное имущество и в течение последних 6 месяцев не покупали участки дороже 100 тыс. грн или новые авто).

Первоочередное право на получение жилья в сельской местности имеют: многодетные семьи; лица с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью; дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки (или лица старше 23 лет, имевшие такой статус до совершеннолетия); лица пожилого возраста.

Правительство увеличило сроки компенсаций за проживание ВПЛ и расширило жилищные программы07.06.26, 17:38 • 5723 просмотра

Ольга Розгон

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