Громады получили четкий механизм приобретения жилья для ВПЛ в сельской местности - Минсоцполитики
Киев • УНН
Правительство определило механизм покупки жилья для ВПЛ в сельской местности за госсредства. Приоритет будут иметь многодетные семьи и лица с инвалидностью.
Кабинет министров Украины принял решение, определяющее механизм временного обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем в сельской местности, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства. Об этом сообщает Минсоцполитики, пишет УНН.
Документ устанавливает порядок приобретения жилья для нужд переселенцев и использования средств государственной поддержки на эти цели. В частности, общины смогут получать субвенцию из государственного бюджета для формирования фондов жилья. Такое жилье будет использоваться для временного проживания внутренне перемещенных лиц
Отмечается, что принятое решение также определяет правила реализации экспериментального проекта, направленного на расширение возможностей общин по временному обеспечению переселенцев жильем в сельской местности.
В частности, воспользоваться проектом могут ВПЛ, которые переместились с территорий, где ведутся (велись) боевые действия или с временно оккупированных территорий (согласно перечню Минразвития), и которые одновременно соответствуют имущественно-финансовым критериям (в частности, не имеют собственного пригодного для проживания жилья на подконтрольной территории, не получали компенсаций или жилищных ваучеров за уничтоженное имущество и в течение последних 6 месяцев не покупали участки дороже 100 тыс. грн или новые авто).
Первоочередное право на получение жилья в сельской местности имеют: многодетные семьи; лица с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью; дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки (или лица старше 23 лет, имевшие такой статус до совершеннолетия); лица пожилого возраста.
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