Правительство увеличило сроки компенсаций за проживание ВПЛ и расширило жилищные программы

Кабинет Министров принял ряд решений, касающихся внутренне перемещенных лиц и детских домов семейного типа. В частности, правительство увеличило срок предоставления компенсации за размещение переселенцев и определило порядок обеспечения жильем детских домов семейного типа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По словам премьер-министра, Правительство увеличило с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации учреждениям за размещение внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны потеряли документы.

"Расширяем возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья. Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования.

Система компенсаций станет более прозрачной: в электронном кабинете Пенсионного фонда можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причинах отказа, расчете ее размера и начисленных выплатах", – заявила Юлия Свириденко.

Кроме того, Правительство приняло решение по обеспечению жильем детских домов семейного типа. По словам Юлии Свириденко, уже определены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.

"Приоритет будет отдаваться семьям, которые эвакуировались из-за войны, потеряли дом или возвращаются в Украину из-за границы.

В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа", – подчеркнула премьер-министр.

Напомним

Кабинет министров добавил 14 новых категорий в международный Реестр убытков от агрессии рф. Подать заявления можно будет через государственный сервис Дія.