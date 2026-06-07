Правительство увеличило сроки компенсаций за проживание ВПЛ и расширило жилищные программы
Киев • УНН
Кабмин увеличил до 90 дней срок компенсаций за размещение ВПЛ без документов. На жилье для детских домов в 2026 году выделили 833 млн грн.
Кабинет Министров принял ряд решений, касающихся внутренне перемещенных лиц и детских домов семейного типа. В частности, правительство увеличило срок предоставления компенсации за размещение переселенцев и определило порядок обеспечения жильем детских домов семейного типа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам премьер-министра, Правительство увеличило с 60 до 90 дней срок предоставления компенсации учреждениям за размещение внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны потеряли документы.
"Расширяем возможности подтверждения факта разрушения или повреждения жилья. Теперь для этого можно будет использовать акт дистанционного обследования.
Система компенсаций станет более прозрачной: в электронном кабинете Пенсионного фонда можно будет видеть информацию о назначении компенсации, причинах отказа, расчете ее размера и начисленных выплатах", – заявила Юлия Свириденко.
Кроме того, Правительство приняло решение по обеспечению жильем детских домов семейного типа. По словам Юлии Свириденко, уже определены порядок и условия предоставления субвенций из государственного бюджета.
"Приоритет будет отдаваться семьям, которые эвакуировались из-за войны, потеряли дом или возвращаются в Украину из-за границы.
В Государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 млн грн на обеспечение жильем детских домов семейного типа", – подчеркнула премьер-министр.
Напомним
Кабинет министров добавил 14 новых категорий в международный Реестр убытков от агрессии рф. Подать заявления можно будет через государственный сервис Дія.