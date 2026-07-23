Кабмин ввел принцип "деньги следуют за человеком" для поддерживаемого проживания
Киев • УНН
В 2026 году около 3 тысяч человек смогут получить услугу поддерживаемого проживания по новой модели. Государство будет финансировать конкретного человека, а не учреждения.
В 2026 году около 3 тысяч человек смогут получить услугу поддерживаемого проживания по новой модели финансирования. Кабинет Министров Украины принял постановление, которое вводит принцип "деньги ходят за человеком". Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает УНН.
Детали
Согласно принятому решению, государственные средства больше не будут направляться на содержание учреждений. Вместо этого финансирование будет предоставляться непосредственно конкретному человеку, который нуждается в услуге поддерживаемого проживания.
Это позволит получателям самостоятельно выбирать поставщика социальной услуги, а государство будет оплачивать ее стоимость.
Это сделает систему адресной, прозрачной и ориентированной на человека, который имеет право жить в общине, а не в закрытых учреждениях, и получать необходимую поддержку по месту жительства
В Минсоцполитики подчеркнули, что поддерживаемое проживание является одним из ключевых направлений реформы деинституционализации. Услуга призвана помочь людям сохранять самостоятельность, жить в общине и получать необходимую поддержку рядом с местом проживания, а не в интернатных учреждениях.
Громады получили четкий механизм приобретения жилья для ВПЛ в сельской местности - Минсоцполитики18.06.26, 10:38 • 4230 просмотров