Кабмин ввел принцип "деньги следуют за человеком" для поддерживаемого проживания

В 2026 году около 3 тысяч человек смогут получить услугу поддерживаемого проживания по новой модели финансирования. Кабинет Министров Украины принял постановление, которое вводит принцип "деньги ходят за человеком". Об этом сообщает Министерство социальной политики, передает УНН.

Согласно принятому решению, государственные средства больше не будут направляться на содержание учреждений. Вместо этого финансирование будет предоставляться непосредственно конкретному человеку, который нуждается в услуге поддерживаемого проживания.

Это позволит получателям самостоятельно выбирать поставщика социальной услуги, а государство будет оплачивать ее стоимость.

Это сделает систему адресной, прозрачной и ориентированной на человека, который имеет право жить в общине, а не в закрытых учреждениях, и получать необходимую поддержку по месту жительства