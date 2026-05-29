Реформу социальной защиты Украины подкрепят $880 млн от Всемирного банка

Всемирный банк одобрил проект SPIRIT для трансформации системы социальной защиты Украины объемом 880 миллионов долларов, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

Проект, согласно сообщению, "предусматривает реализацию трех ключевых реформ":

первая – создание единой системы базовой социальной помощи вместо фрагментированных программ поддержки. Это, как ожидается, позволит обеспечить принцип «единого окна» для получателей помощи и объединить финансовую поддержку с социальными услугами и трудоустройством через интегрированную систему кейс-менеджмента;

вторая – реформа финансирования социальных услуг. Государственные средства, как поясняют, будут направляться по принципу «деньги следуют за человеком» через закупку услуг у государственных, общественных и частных поставщиков социальных услуг;

третья – модернизация системы поддержки лиц с инвалидностью. Речь идет о переходе от медицинской модели установления инвалидности к человекоцентричному подходу, который оценивает реальные потребности человека и расширяет доступ к реабилитации, вспомогательным средствам и поддержке трудоустройства.

Проект, как сообщается, направлен на модернизацию системы социальной защиты Украины, поддержку уязвимых групп населения и усиление устойчивости громад.

Он, как ожидается, охватит более миллиона человек, в частности малообеспеченные семьи, семьи с детьми, людей с инвалидностью, пожилых людей и тех, кто осуществляет уход.

Финансирование проекта включает заем Всемирного банка в размере 860 млн долларов США и грантовое софинансирование от Великобритании и Германии в 20 млн долларов через Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF).

В Минсоцполитики рассчитывают, что проект будет способствовать продвижению реформ, необходимых для европейской интеграции Украины в сферах социальной политики, поддержки лиц с инвалидностью и интеграции на рынке труда.

