Реформу социальной защиты Украины подкрепят $880 млн от Всемирного банка
Киев • УНН
Всемирный банк одобрил проект SPIRIT на 880 млн долларов для реформы соцзащиты. Программа охватит более миллиона уязвимых категорий граждан Украины.
Всемирный банк одобрил проект SPIRIT для трансформации системы социальной защиты Украины объемом 880 миллионов долларов, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.
Детали
Проект, согласно сообщению, "предусматривает реализацию трех ключевых реформ":
- первая – создание единой системы базовой социальной помощи вместо фрагментированных программ поддержки. Это, как ожидается, позволит обеспечить принцип «единого окна» для получателей помощи и объединить финансовую поддержку с социальными услугами и трудоустройством через интегрированную систему кейс-менеджмента;
- вторая – реформа финансирования социальных услуг. Государственные средства, как поясняют, будут направляться по принципу «деньги следуют за человеком» через закупку услуг у государственных, общественных и частных поставщиков социальных услуг;
- третья – модернизация системы поддержки лиц с инвалидностью. Речь идет о переходе от медицинской модели установления инвалидности к человекоцентричному подходу, который оценивает реальные потребности человека и расширяет доступ к реабилитации, вспомогательным средствам и поддержке трудоустройства.
Проект, как сообщается, направлен на модернизацию системы социальной защиты Украины, поддержку уязвимых групп населения и усиление устойчивости громад.
Он, как ожидается, охватит более миллиона человек, в частности малообеспеченные семьи, семьи с детьми, людей с инвалидностью, пожилых людей и тех, кто осуществляет уход.
Финансирование проекта включает заем Всемирного банка в размере 860 млн долларов США и грантовое софинансирование от Великобритании и Германии в 20 млн долларов через Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF).
В Минсоцполитики рассчитывают, что проект будет способствовать продвижению реформ, необходимых для европейской интеграции Украины в сферах социальной политики, поддержки лиц с инвалидностью и интеграции на рынке труда.
