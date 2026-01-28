Зарядні станції для дітей з інвалідністю, спрощення процедур встановлення сонячних панелей, розширення кредитів: уряд ухвалив низку рішень

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання, зокрема передбачається закупівля 10 тис. портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А, спрощення процедур для встановлення сонячних панелей, а також розширення програми Доступні кредити 5-7-9% для підвищення енергостійкості бізнесу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А - повідомила Свириденко.

За її словами, Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії. Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики.

Також вона повідомила, що уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів. Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає - додала Свириденко.

Окрім того, за її словами, уряд розширює програму Доступні кредити 5-7-9% для підвищення енергостійкості бізнесу.

Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки - зазначила прем’єр.

