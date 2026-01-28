$42.960.17
19:02 • 2588 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 4232 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 4850 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 5956 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 11691 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 15005 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 12003 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 23584 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23485 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27434 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Зарядні станції для дітей з інвалідністю, спрощення процедур встановлення сонячних панелей, розширення кредитів: уряд ухвалив низку рішень

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Уряд ухвалив рішення щодо підтримки населення та бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Зокрема, передбачено закупівлю 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю та спрощення процедур для встановлення сонячних панелей.

Зарядні станції для дітей з інвалідністю, спрощення процедур встановлення сонячних панелей, розширення кредитів: уряд ухвалив низку рішень

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання, зокрема передбачається закупівля 10 тис. портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А, спрощення процедур для встановлення сонячних панелей, а також розширення програми Доступні кредити 5-7-9% для підвищення енергостійкості бізнесу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год для дітей з інвалідністю підгрупи А 

- повідомила Свириденко. 

За її словами, Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год. Це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії. Розподілом портативних зарядних станцій займатиметься Мінсоцполітики.

Також вона повідомила, що уряд спростив процедури встановлення сонячних електростанцій на будівлях.

Раніше встановлення сонячних систем трактувалося як реконструкція або капітальний ремонт. Уряд спростив правила встановлення і виключив ці роботи з переліку тих, що потребують спеціальних документів. Встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах відтепер здійснюється на підставі звіту про технічне обстеження будівлі. Потреби у додаткових дозвільних або реєстраційних процедур від органів державного архітектурно-будівельного контролю немає 

- додала Свириденко. 

Окрім того, за її словами, уряд розширює програму Доступні кредити 5-7-9% для підвищення енергостійкості бізнесу.

Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 млн грн. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит додали когенераційні установки 

- зазначила прем’єр. 

Нагадаємо 

В Україні запускають "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство соціальної політики України
Юлія Свириденко