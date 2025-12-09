российский диктатор владимир путин "не стремится восстанавливать СССР и нападать на НАТО". Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские "сми".

Детали

Это не соответствует действительности. Ни это, ни другое. путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. Он сам об этом не раз говорил - заявил песков.

Дополнительно

При этом слова пресс-секретаря российского диктатора, что путин "якобы не планирует восстанавливать СССР", не соответствуют действительности. Еще в 2005 году, выступая перед федеральным собранием рф, путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами российской федерации - заявил тогда путин.

Также он неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.

Своими словами и поступками путин лжет как о нежелании восстанавливать ссср, так и о нежелании нападать на другие страны.

Напомним

Пресс-секретарь диктатора россии дмитрий песков заявил, что о встрече владимира путина и Дональда Трампа до конца текущего года "пока речь не идет".