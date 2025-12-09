$42.070.01
10:59 • 8468 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 15709 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 36370 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 25265 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 28865 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39249 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33431 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34968 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32685 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34650 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
песков заявил, что путин "не стремится" восстановить СССР и нападать на НАТО

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что российский диктатор не стремится восстановить СССР и напасть на НАТО. Он подчеркнул, что это невозможно, хотя ранее путин называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

песков заявил, что путин "не стремится" восстановить СССР и нападать на НАТО

российский диктатор владимир путин "не стремится восстанавливать СССР и нападать на НАТО". Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские "сми".

Детали

Это не соответствует действительности. Ни это, ни другое. путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. Он сам об этом не раз говорил

- заявил песков.

Дополнительно

При этом слова пресс-секретаря российского диктатора, что путин "якобы не планирует восстанавливать СССР", не соответствуют действительности. Еще в 2005 году, выступая перед федеральным собранием рф, путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Для российского народа это стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших граждан и соотечественников оказались за пределами российской федерации

 - заявил тогда путин.

Также он неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.

Своими словами и поступками путин лжет как о нежелании восстанавливать ссср, так и о нежелании нападать на другие страны.

Напомним

Пресс-секретарь диктатора россии дмитрий песков заявил, что о встрече владимира путина и Дональда Трампа до конца текущего года "пока речь не идет".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп