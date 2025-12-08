Прессекретар диктатора росії дмитро пєсков заявив, що про зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться", оскільки для її проведення необхідна ґрунтовна підготовка та результативність. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Відповідаючи на запитання "першого каналу" про можливість саміту, Пєсков наголосив на потребі експертної роботи.

Поки про це не йдеться, зустріч має бути підготовлена, і вона має стати результативною