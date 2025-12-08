$42.060.13
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 4074 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 9766 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 15678 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 18594 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 25987 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 30267 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 29325 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17782 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 30839 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
У кремлі відкинули можливість зустрічі путіна і Трампа до кінця року

Київ • УНН

 • 34 перегляди

"Рупор" кремля пєсков заявив, що зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться". Для її проведення необхідна ґрунтовна підготовка та результативність, яка зараз і ведеться на експертному рівні.

У кремлі відкинули можливість зустрічі путіна і Трампа до кінця року

Прессекретар диктатора росії дмитро пєсков заявив, що про зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться", оскільки для її проведення необхідна ґрунтовна підготовка та результативність. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання "першого каналу" про можливість саміту, Пєсков наголосив на потребі експертної роботи.

Поки про це не йдеться, зустріч має бути підготовлена, і вона має стати результативною 

– сказав Пєсков.

За його словами, для результативності цієї зустрічі "потрібно провести роботу на експертному рівні, яка зараз і ведеться".

Представник кремля також додав, що подальші кроки залежатимуть від результатів недавніх переговорів американської сторони з українцями у Флориді: "Подивимося, поки ми не знаємо, чим завершилися переговори з українцями в американців у Флориді. Коли дізнаємося, тоді й буде зрозуміло, куди рухатися далі".

У кремлі похвалили нову стратегію нацбезпеки США, але є нюанс07.12.25, 21:32 • 5072 перегляди

Степан Гафтко

