У кремлі відкинули можливість зустрічі путіна і Трампа до кінця року
Київ • УНН
"Рупор" кремля пєсков заявив, що зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться". Для її проведення необхідна ґрунтовна підготовка та результативність, яка зараз і ведеться на експертному рівні.
Прессекретар диктатора росії дмитро пєсков заявив, що про зустріч володимира путіна та Дональда Трампа до кінця поточного року "поки що не йдеться", оскільки для її проведення необхідна ґрунтовна підготовка та результативність. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання "першого каналу" про можливість саміту, Пєсков наголосив на потребі експертної роботи.
Поки про це не йдеться, зустріч має бути підготовлена, і вона має стати результативною
За його словами, для результативності цієї зустрічі "потрібно провести роботу на експертному рівні, яка зараз і ведеться".
Представник кремля також додав, що подальші кроки залежатимуть від результатів недавніх переговорів американської сторони з українцями у Флориді: "Подивимося, поки ми не знаємо, чим завершилися переговори з українцями в американців у Флориді. Коли дізнаємося, тоді й буде зрозуміло, куди рухатися далі".
У кремлі похвалили нову стратегію нацбезпеки США, але є нюанс07.12.25, 21:32 • 5072 перегляди