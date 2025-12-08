$42.060.13
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕС
18:20 • 4358 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 10013 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в Лондоне
14:55 • 15812 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 18702 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 26069 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 30418 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 29444 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17798 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 30917 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
В кремле исключили возможность встречи путина и Трампа до конца года

Киев • УНН

 • 136 просмотра

"Рупор" кремля песков заявил, что встреча владимира путина и Дональда Трампа до конца текущего года "пока что не обсуждается". Для ее проведения необходима основательная подготовка и результативность, которая сейчас и ведется на экспертном уровне.

В кремле исключили возможность встречи путина и Трампа до конца года

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков заявил, что о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа до конца текущего года "пока речь не идет", поскольку для ее проведения необходима основательная подготовка и результативность. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Подробности

Отвечая на вопрос "первого канала" о возможности саммита, Песков подчеркнул необходимость экспертной работы.

Пока об этом речь не идет, встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной 

– сказал Песков.

По его словам, для результативности этой встречи "нужно провести работу на экспертном уровне, которая сейчас и ведется".

Представитель Кремля также добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от результатов недавних переговоров американской стороны с украинцами во Флориде: "Посмотрим, пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда и будет понятно, куда двигаться дальше".

Степан Гафтко

