Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков заявил, что о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа до конца текущего года "пока речь не идет", поскольку для ее проведения необходима основательная подготовка и результативность. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН. Подробности Отвечая на вопрос "первого канала" о возможности саммита, Песков подчеркнул необходимость экспертной работы. Пока об этом речь не идет, встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной – сказал Песков. По его словам, для результативности этой встречи "нужно провести работу на экспертном уровне, которая сейчас и ведется". Представитель Кремля также добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от результатов недавних переговоров американской стороны с украинцами во Флориде: "Посмотрим, пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда и будет понятно, куда двигаться дальше".