Наразі спостерігається тенденція щодо збільшення виробництва росією дронів типу "Шахед" (Shahed), які рф вже запускає до 500 одиниць по Україні, а також дронів-імітаторів, які також можуть нести загрозу. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Деталі

"Дійсно, були різні заяви… які будуть "шахеди", чи то разом з дронами-імітаторами. Тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення, тому що тенденція така є. Тенденція щодо збільшення виробництва є. Вона спостерігається. Просто беремо статистику, яку ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво", - сказав Ігнат.

Зі слів речника ПС ЗСУ, "це не дешево, доволі затратний процес".

"Ворог збільшує також кількісно саме завдяки дронам-імітатором, які теж становлять певну небезпеку, але все ж таки це не "шахеди". Говорити про цифри в 1000 (дронів - ред.) можна, але наразі ми маємо те, що противник вже запускає до 500 дронів", - сказав Ігнат.

Доповнення

Раніше Ігнат заявляв, що росія активно вдосконалює дрони-камікадзе типу Shahed, змінюючи їхню конструкцію, колір корпусу та систему наведення, щоб долати українські системи РЕБ. Також окупанти дедалі частіше запускають дрони-імітатори, які не лише плутають протиповітряну оборону, а й можуть нести вибухівку.

Economist писав, що у випадку невдачі переговорів про припинення вогню, Україні доведеться зменшити використання ППО, і що росія збільшує виробництво дронів до 500 на день, що може призвести до атак у 1000 одиниць.

Тенденція щодо збільшення виробництва росією "шахедів" є - Ігнат