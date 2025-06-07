В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению производства россией дронов типа "Шахед" (Shahed), которые рф уже запускает до 500 единиц по Украине, а также дронов-имитаторов, которые также могут нести угрозу. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

"Действительно, были разные заявления… какие будут "шахеды", то ли вместе с дронами-имитаторами. Здесь не нужно очень пугать население. Конечно, нужно готовиться к увеличению, потому что тенденция такая есть. Тенденция к увеличению производства есть. Она наблюдается. Просто берем статистику, которую мы даем каждое утро по ночным ударам, и становится очевидно, что они увеличивают производство", - сказал Игнат.

По словам представителя ПС ВСУ, "это не дешево, довольно затратный процесс".

"Враг увеличивает также количественно именно благодаря дронам-имитаторам, которые тоже представляют определенную опасность, но все же это не "шахеды". Говорить о цифрах в 1000 (дронов - ред.) можно, но пока мы имеем то, что противник уже запускает до 500 дронов", - сказал Игнат.

Дополнение

Ранее Игнат заявлял, что россия активно совершенствует дроны-камикадзе типа Shahed, меняя их конструкцию, цвет корпуса и систему наведения, чтобы преодолевать украинские системы РЭБ. Также оккупанты все чаще запускают дроны-имитаторы, которые не только путают противовоздушную оборону, но и могут нести взрывчатку.

Economist писал, что в случае неудачи переговоров о прекращении огня, Украине придется уменьшить использование ПВО, и что россия увеличивает производство дронов до 500 в день, что может привести к атакам в 1000 единиц.

Тенденция к увеличению производства россией "шахедов" есть - Игнат