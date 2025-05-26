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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Зеленський наказав збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та ракет

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Президент України доручив наростити виробництво дронів-перехоплювачів, залучаючи більше фінансування партнерів. Також буде окреме фінансування української балістичної програми.

Зеленський наказав збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та ракет

Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, а також надати окреме фінансування для української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні на Ставці детально розібрали наслідки російських ударів, їхню тактику застосування дронів та наші відповіді. Доручив значно збільшити наше виробництво дронів-перехоплювачів, і ми будемо залучати для цього більше фінансування від наших партнерів. Готуємо відповідні новини. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет. Була сьогодні й детальна доповідь керівника Служби безпеки України Малюка. Хороші є результати 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Російські війська третю ніч поспіль атакували Київ - дронами, є пошкодження у Дніпровському районі.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що масовані повітряні атаки росії тривають третю добу поспіль, і їхня інтенсивність б’є рекорди. Сьогодні вночі Україна успішно відбила 288 БпЛА з 364. Саме посилення санкцій проти рф можуть змусити її зменшити об'єм виробництва зброї та унеможливити такі масовані атаки.

The Economist зазначав, що якщо нинішні переговори про припинення вогню зазнають невдачі, що здається дуже ймовірним, підрозділам протиповітряної оборони України доведеться скоротити обсяги використання своїх перехоплювачів.

Financial Times повідомляв, що росія наразі виробляє більше ракет і безпілотників, ніж витрачає. Це створює нові виклики для України.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
The Economist
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