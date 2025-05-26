Зеленский приказал увеличить производство дронов-перехватчиков и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков, а также предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня на Ставке подробно разобрали последствия российских ударов, их тактику применения дронов и наши ответы. Поручил значительно увеличить наше производство дронов-перехватчиков, и мы будем привлекать для этого больше финансирования от наших партнеров. Готовим соответствующие новости. Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет. Был сегодня и подробный доклад руководителя Службы безопасности Украины Малюка. Хорошие есть результаты - сказал Зеленский.

Напомним

Российские войска третью ночь подряд атаковали Киев - дронами, есть повреждения в Днепровском районе.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что массированные воздушные атаки россии продолжаются третьи сутки подряд, и их интенсивность бьет рекорды. Сегодня ночью Украина успешно отразила 288 БПЛА из 364. Именно усиление санкций против рф могут заставить ее уменьшить объем производства оружия и сделать невозможными такие массированные атаки.

The Economist отмечал, что если нынешние переговоры о прекращении огня потерпят неудачу, что кажется очень вероятным, подразделениям противовоздушной обороны Украины придется сократить объемы использования своих перехватчиков.

Financial Times сообщал, что россия сейчас производит больше ракет и беспилотников, чем тратит. Это создает новые вызовы для Украины.