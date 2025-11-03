$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Цьогорічний PR MRTHN «У дзеркалі реальності» від MMR.ua у Києві став простором спільнодії для понад 40 експертів з комунікацій та більш ніж 500 учасників — професіоналів, які щодня формують голоси брендів.

PR MRTHN "У дзеркалі реальності": підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях

Спікери говорили про перезавантаження комунікацій у часи, де невизначеність стала нормою, а швидкість реакції важить не менше за меседж. Комунікації брендів стали мовою сенсів і довіри, що народжується з чесності дивитися у дзеркало суспільства. Створили професійний тон і динаміку події ведучі телеканалу "Ми — Україна" Олена Цинтила та Микита Міхальов.

Саша Трачук і Наталія Бокій (Publicis Ukraine) відкрили марафон кейсом редизайну онлайн-медіа MMR.

Віктор Іванченко (Megapolis+) продемонстрував, як амбʼєнт-реклама може розвивати спільноту у міському просторі.

Про те, як формується репутація у FMCG, розповіла Аліна Смишляк-Борода (Kormotech), її головна теза — бренд компанії та бренд продукту мають не змагатися, а працювати на одне ім’я. 

Бути більше ніж банк — саме таку філософію представила на івенті Ксенія Сікорська (ПУМБ): "Ми живемо у час, коли неможливе — це просто ще не спробуване. У світі, де правила постійно змінюються, — встановлюйте власні".

Панельна дискусія "Антикризові комунікації 3.0", яку модеровала Олена Цинтила ("Ми — Україна"), зібрала експертну команду: Олену Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Яну Ляхович (1+1 media), Олену Плахову, Артура Маліновського (Firma) , Анну Захараш (ФК "Дарниця") та Анастасію Зражевську (МХП). Їх об’єднала думка: криза — це не покарання, а іспит на людяність, де важливими є правдивість та швидкість.

Як запустити соціальних проєкт, який резонує з мільйонами українок розказала Олександра Гнатик (EVA) на прикладі кейсу "Місія Життя". А Юлія Соловей (Ukraine WOW, Gres Todorchuk) продемонструвала силу партнерств між бізнесом, державою і культурою — коли всі сторони виграють, бо об’єднані спільним сенсом.

У виступі про репутаційні стратегії Євген Єленський та Павло Мішустін із ДТЕК поділилися принципами створення lovemark у соцмережах, тоді як Євгеній Асташов (Guys Who Shoot) розповів, як відео може створювати найкращий емоційний контакт.

Панель "Майбутнє і теперішнє PR-ринку", яку модерувала Олександра Погоріла (U Agency), зібрала провідних експертів з побудови голосу брендів — Ольгу Дівущак (Foundation Coffee Roasters), Олега Давиденка (Група Метінвест), Кристину Івченко (NOVUS) та Світлану Конар (ПриватБанк). У панельній дискусії дійшли згоди, що український PR подорослішав — він мислить стратегічно, діє гнучко і не боїться говорити прямо.

B2B має бути людяним, а у бізнесу теж є голос, запевнив у своєму виступі  Володимир Соболев із "Ковальської".

Володимир Гайдаш ("АрселорМіттал Кривий Ріг") поділився досвідом комунікацій з підтримки родин загиблих працівників у межах частини корпоративної етики.

Якщо гнатися за охопленням, можна втратити сенс й ідентичність, підкреслив Дмитро Самолюк ("Ми — Україна") у своєму виступі "Алгоритми, що вбивають бренди".

Панель "Соціальна відповідальність 2025", яку очолив Сергій Костя (Bolt), об’єднала Яну Гончаренко (Starlight Media) , Гліба Стрижка (Starlight Media), Тетяну Кухоцьку (ГО "Серце Азовсталі"), Лію Метревелі (Alviva Group), Ірину Шинкаренко (ТОВ "Епіцентр К") та Максима Незвієцького ("Аврора"). Головний меседж дискусії в тому, що CSR — це вже не піар-хід, а спосіб мислення бізнесу.

Андрій Здесенко (корпорація "Біосфера") розповів, як компанія оперативно та відповідально вибудовувала комунікацію після ракетного удару.

Як поєднання креативу та брендингу робить PR-кампанії ефектними, економить бюджет і перетворює комунікацію на незабутній досвід, поділилася Ірина Метньова (Vandog Agency). 

На фінальній панелі "AI у PR" Тетяна Шерман (Academy DTEK), Катерина Дорошевська (BECOME), Орися Хімʼяк (військовий холдинг) та Олена Дальська-Латошевіч (WhitePress Ukraine) шукали баланс між автоматизацією та людяністю й упевнилися, що технології варто приручати.

Як реалізується медіаспоживання під мікроскопом — Дарʼя Нагаєва (Gradus) представила свіже дослідження про те, як українці споживають новини та як змінилися акценти.

Наприкінці заходу відбулось нагородження переможців Конкурсу PR-кейсів. Цей спецпроєкт продемонстрував, як бренди в умовах викликів та нестабільності відображають цінності, зміцнюють довіру, ведуть діалог із суспільством і відкривають нові стандарти професійності у сфері комунікацій.

PR MRTHN "У дзеркалі реальності" показав, що комунікації сьогодні — це етика дії, здатність чути і відповідати, створювати сенси там, де світ коливається між інформацією та правдою. І головне — це нагадування: кожен бренд, кожна людина може бути дзеркалом реальності. Варто лише не боятися дивитися у нього чесно.

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа mmr.ua, вдячні партнерам: 

  • генеральному  партнеру — ПУМБ.
    • генеральному  медіапартнеру — «Ми — Україна+».

      Також дякуємо креативному партнеру Saatchi & Saatchi,партнеру "AB InBev Efes Україна",  безпековому  партнеру  SHERIFF.,  кавовому  партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру Моршинська, гостинному партнеру Academy DTEK, алкогольному партнеру Jack Daniel's, ігристому партнеру San Mare, солодкому партнеру ALVIVA GROUP.

      Медіапартнерам:  "Ми — Україна", Mediafusion, Starlight Media,  live markweting,  1+1 media, ADV.expert, Медійний холдинг Апостроф,  Infovision, "Київ 24", рекламному  холдингу Megapolis+, ВС Медіа, dsnews.ua, kosht.media, UA.news, True.ua, 44ua, UNN, Burda media Ukraine, HiTech Expert, Kyiv1, Liga Zakon,, Marketer.ua, Economist, Founder, Liga.net,  Cases, "Главком", "Комерсант український", "Експерт", "Економічні новини", Перший бізнесовий,  Mind.ua, Європейська бізнес Асоціація та  Асоціації креативних індустрій України (CIAU).

      Лілія Подоляк

