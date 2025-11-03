$42.080.01
PR MRTHN "В зеркале реальности": итоги события, определившего новые стандарты честности и доверия в коммуникациях

Киев • УНН

 • 476 просмотра

В этом году PR MRTHN «В зеркале реальности» от MMR.ua в Киеве стал пространством совместных действий для более чем 40 экспертов по коммуникациям и более 500 участников — профессионалов, которые ежедневно формируют голоса брендов.

PR MRTHN "В зеркале реальности": итоги события, определившего новые стандарты честности и доверия в коммуникациях

Спикеры говорили о перезагрузке коммуникаций во времена, когда неопределенность стала нормой, а скорость реакции весит не меньше месседжа. Коммуникации брендов стали языком смыслов и доверия, рождающегося из честности смотреть в зеркало общества. Создали профессиональный тон и динамику события ведущие телеканала "Мы — Украина" Елена Цинтила и Никита Михалёв.

Саша Трачук и Наталья Бокий (Publicis Ukraine) открыли марафон кейсом редизайна онлайн-медиа MMR.

Виктор Иванченко (Megapolis+) продемонстрировал, как амбиент-реклама может развивать сообщество в городском пространстве.

О том, как формируется репутация в FMCG, рассказала Алина Смышляк-Борода (Kormotech), ее главный тезис — бренд компании и бренд продукта должны не соревноваться, а работать на одно имя. 

Быть больше чем банк — именно такую философию представила на ивенте Ксения Сикорская (ПУМБ): "Мы живем во время, когда невозможное — это просто еще не опробованное. В мире, где правила постоянно меняются, — устанавливайте собственные".

Панельная дискуссия "Антикризисные коммуникации 3.0", которую модерировала Елена Цинтила ("Мы — Украина"), собрала экспертную команду: Елену Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Яну Ляхович (1+1 media), Елену Плахову, Артура Малиновского (Firma) , Анну Захараш (ФК "Дарница") и Анастасию Зражевскую (МХП). Их объединила мысль: кризис — это не наказание, а экзамен на человечность, где важны правдивость и скорость.

Как запустить социальный проект, который резонирует с миллионами украинок, рассказала Александра Гнатик (EVA) на примере кейса "Миссия Жизни". А Юлия Соловей (Ukraine WOW, Gres Todorchuk) продемонстрировала силу партнерств между бизнесом, государством и культурой — когда все стороны выигрывают, потому что объединены общим смыслом.

В выступлении о репутационных стратегиях Евгений Еленский и Павел Мишустин из ДТЭК поделились принципами создания lovemark в соцсетях, тогда как Евгений Асташов (Guys Who Shoot) рассказал, как видео может создавать лучший эмоциональный контакт.

Панель "Будущее и настоящее PR-рынка", которую модерировала Александра Погорелая (U Agency), собрала ведущих экспертов по построению голоса брендов — Ольгу Дивущак (Foundation Coffee Roasters), Олега Давыденко (Группа Метинвест), Кристину Ивченко (NOVUS) и Светлану Конар (ПриватБанк). В панельной дискуссии пришли к согласию, что украинский PR повзрослел — он мыслит стратегически, действует гибко и не боится говорить прямо.

B2B должно быть человечным, а у бизнеса тоже есть голос, заверил в своем выступлении  Владимир Соболев из "Ковальской".

Владимир Гайдаш ("АрселорМиттал Кривой Рог") поделился опытом коммуникаций по поддержке семей погибших работников в рамках части корпоративной этики.

Если гнаться за охватом, можно потерять смысл и идентичность, подчеркнул Дмитрий Самолюк ("Мы — Украина") в своем выступлении "Алгоритмы, убивающие бренды".

Панель "Социальная ответственность 2025", которую возглавил Сергей Костя (Bolt), объединила Яну Гончаренко (Starlight Media) , Глеба Стрижка (Starlight Media), Татьяну Кухоцкую (ОО "Сердце Азовстали"), Лию Метревели (Alviva Group), Ирину Шинкаренко (ООО "Эпицентр К") и Максима Незвиецкого ("Аврора"). Главный месседж дискуссии в том, что CSR — это уже не пиар-ход, а способ мышления бизнеса.

Андрей Здесенко (корпорация "Биосфера") рассказал, как компания оперативно и ответственно выстраивала коммуникацию после ракетного удара.

Как сочетание креатива и брендинга делает PR-кампании эффектными, экономит бюджет и превращает коммуникацию в незабываемый опыт, поделилась Ирина Метнёва (Vandog Agency). 

На финальной панели "AI в PR" Татьяна Шерман (Academy DTEK), Екатерина Дорошевская (BECOME), Орыся Химʼяк (военный холдинг) и Елена Дальская-Латошевич (WhitePress Ukraine) искали баланс между автоматизацией и человечностью и убедились, что технологии стоит приручать.

Как реализуется медиапотребление под микроскопом — Дарья Нагаева (Gradus) представила свежее исследование о том, как украинцы потребляют новости и как изменились акценты.

В конце мероприятия состоялось награждение победителей Конкурса PR-кейсов. Этот спецпроект продемонстрировал, как бренды в условиях вызовов и нестабильности отражают ценности, укрепляют доверие, ведут диалог с обществом и открывают новые стандарты профессионализма в сфере коммуникаций.

PR MRTHN "В зеркале реальности" показал, что коммуникации сегодня — это этика действия, способность слышать и отвечать, создавать смыслы там, где мир колеблется между информацией и правдой. И главное — это напоминание: каждый бренд, каждый человек может быть зеркалом реальности. Стоит лишь не бояться смотреть в него честно.

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа mmr.ua, благодарны партнерам: 

  • генеральному  партнеру — ПУМБ.
    • генеральному  медиапартнеру — «Мы — Украина+».

      Также благодарим креативного партнера Saatchi & Saatchi, партнера "AB InBev Efes Украина",  партнера по безопасности  SHERIFF.,  кофейного  партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера Моршинская, гостеприимного партнера Academy DTEK, алкогольного партнера Jack Daniel's, игристого партнера San Mare, сладкого партнера ALVIVA GROUP.

      Медиапартнерам:  "Мы — Украина", Mediafusion, Starlight Media,  live marketing,  1+1 media, ADV.expert, Медийный холдинг Апостроф,  Infovision, "Киев 24", рекламному  холдингу Megapolis+, ВС Медиа, dsnews.ua, kosht.media, UA.news, True.ua, 44ua, UNN, Burda media Ukraine, HiTech Expert, Kyiv1, Liga Zakon,, Marketer.ua, Economist, Founder, Liga.net,  Cases, "Главком", "Коммерсант украинский", "Эксперт", "Экономические новости", Первый бизнесовый,  Mind.ua, Европейская бизнес Ассоциация и  Ассоциации креативных индустрий Украины (CIAU).

      Лилия Подоляк

