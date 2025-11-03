PR MRTHN "В зеркале реальности": итоги события, определившего новые стандарты честности и доверия в коммуникациях

Спикеры говорили о перезагрузке коммуникаций во времена, когда неопределенность стала нормой, а скорость реакции весит не меньше месседжа. Коммуникации брендов стали языком смыслов и доверия, рождающегося из честности смотреть в зеркало общества. Создали профессиональный тон и динамику события ведущие телеканала "Мы — Украина" Елена Цинтила и Никита Михалёв.

Саша Трачук и Наталья Бокий (Publicis Ukraine) открыли марафон кейсом редизайна онлайн-медиа MMR.

Виктор Иванченко (Megapolis+) продемонстрировал, как амбиент-реклама может развивать сообщество в городском пространстве.

О том, как формируется репутация в FMCG, рассказала Алина Смышляк-Борода (Kormotech), ее главный тезис — бренд компании и бренд продукта должны не соревноваться, а работать на одно имя.

Быть больше чем банк — именно такую философию представила на ивенте Ксения Сикорская (ПУМБ): "Мы живем во время, когда невозможное — это просто еще не опробованное. В мире, где правила постоянно меняются, — устанавливайте собственные".

Панельная дискуссия "Антикризисные коммуникации 3.0", которую модерировала Елена Цинтила ("Мы — Украина"), собрала экспертную команду: Елену Осипчук (SOCAR Energy Ukraine), Яну Ляхович (1+1 media), Елену Плахову, Артура Малиновского (Firma) , Анну Захараш (ФК "Дарница") и Анастасию Зражевскую (МХП). Их объединила мысль: кризис — это не наказание, а экзамен на человечность, где важны правдивость и скорость.

Как запустить социальный проект, который резонирует с миллионами украинок, рассказала Александра Гнатик (EVA) на примере кейса "Миссия Жизни". А Юлия Соловей (Ukraine WOW, Gres Todorchuk) продемонстрировала силу партнерств между бизнесом, государством и культурой — когда все стороны выигрывают, потому что объединены общим смыслом.

В выступлении о репутационных стратегиях Евгений Еленский и Павел Мишустин из ДТЭК поделились принципами создания lovemark в соцсетях, тогда как Евгений Асташов (Guys Who Shoot) рассказал, как видео может создавать лучший эмоциональный контакт.

Панель "Будущее и настоящее PR-рынка", которую модерировала Александра Погорелая (U Agency), собрала ведущих экспертов по построению голоса брендов — Ольгу Дивущак (Foundation Coffee Roasters), Олега Давыденко (Группа Метинвест), Кристину Ивченко (NOVUS) и Светлану Конар (ПриватБанк). В панельной дискуссии пришли к согласию, что украинский PR повзрослел — он мыслит стратегически, действует гибко и не боится говорить прямо.

B2B должно быть человечным, а у бизнеса тоже есть голос, заверил в своем выступлении Владимир Соболев из "Ковальской".

Владимир Гайдаш ("АрселорМиттал Кривой Рог") поделился опытом коммуникаций по поддержке семей погибших работников в рамках части корпоративной этики.

Если гнаться за охватом, можно потерять смысл и идентичность, подчеркнул Дмитрий Самолюк ("Мы — Украина") в своем выступлении "Алгоритмы, убивающие бренды".

Панель "Социальная ответственность 2025", которую возглавил Сергей Костя (Bolt), объединила Яну Гончаренко (Starlight Media) , Глеба Стрижка (Starlight Media), Татьяну Кухоцкую (ОО "Сердце Азовстали"), Лию Метревели (Alviva Group), Ирину Шинкаренко (ООО "Эпицентр К") и Максима Незвиецкого ("Аврора"). Главный месседж дискуссии в том, что CSR — это уже не пиар-ход, а способ мышления бизнеса.

Андрей Здесенко (корпорация "Биосфера") рассказал, как компания оперативно и ответственно выстраивала коммуникацию после ракетного удара.

Как сочетание креатива и брендинга делает PR-кампании эффектными, экономит бюджет и превращает коммуникацию в незабываемый опыт, поделилась Ирина Метнёва (Vandog Agency).

На финальной панели "AI в PR" Татьяна Шерман (Academy DTEK), Екатерина Дорошевская (BECOME), Орыся Химʼяк (военный холдинг) и Елена Дальская-Латошевич (WhitePress Ukraine) искали баланс между автоматизацией и человечностью и убедились, что технологии стоит приручать.

Как реализуется медиапотребление под микроскопом — Дарья Нагаева (Gradus) представила свежее исследование о том, как украинцы потребляют новости и как изменились акценты.

В конце мероприятия состоялось награждение победителей Конкурса PR-кейсов. Этот спецпроект продемонстрировал, как бренды в условиях вызовов и нестабильности отражают ценности, укрепляют доверие, ведут диалог с обществом и открывают новые стандарты профессионализма в сфере коммуникаций.

PR MRTHN "В зеркале реальности" показал, что коммуникации сегодня — это этика действия, способность слышать и отвечать, создавать смыслы там, где мир колеблется между информацией и правдой. И главное — это напоминание: каждый бренд, каждый человек может быть зеркалом реальности. Стоит лишь не бояться смотреть в него честно.

