Саміт на Алясці: Economist дізналося про попередню домовленість про припинення вогню в повітрі

15 серпня, 23:06 • 79094 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 102700 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 67914 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 64085 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 59404 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 112439 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 195905 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 85785 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 178084 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 57180 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Саміт на Алясці: Economist дізналося про попередню домовленість про припинення вогню в повітрі

Київ • УНН

 842 перегляди

За інформацією кореспондента The Economist, існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів. Наступний тиждень обіцяє бути цікавим.

Саміт на Алясці: Economist дізналося про попередню домовленість про припинення вогню в повітрі

За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керрола, існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, пише УНН.

Нове. Мені сказали, що існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін. "Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів", – каже мені джерело. "Наступний тиждень буде цікавим"

- написав кореспондент The Economist Олівер Керрол у X.

Доповнення

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним не призвів до жодної угоди щодо врегулювання чи призупинення війни москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними перед від'їздом додому.

Під час короткого виступу перед ЗМІ після майже тригодинної зустрічі на Алясці у п'ятницю, два лідери заявили, що досягли прогресу з невизначених питань. Але вони, як зазначає Reuters, не надали жодних подробиць і не відповіли на запитання, а зазвичай балакучий Трамп ігнорував вигуки журналістів.

Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16.08.25, 09:49

В інтерв'ю на Fox News після саміту Трамп сказав, що після його розмови з путіним залишилося кілька складних питань, навіть попри те, що він попередив, що вони не досягли угоди, та, як зауважує Bloomberg, переключив свою увагу на Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що врегулювання війни залежить від нього.

"Є один чи два досить важливих пункти, але я думаю, що їх можна вирішити, - сказав Трамп в інтерв'ю. - Це справді залежить від президента Зеленського. І я б також сказав, що європейські країни повинні трохи долучитися, але це залежить від президента Зеленського".

На запитання, яку пораду він би дав українському лідеру, Трамп відповів: "Укладіть угоду, укладіть угоду".

Трамп також сказав в інтерв'ю, що він розглядає можливість домовитися про зустріч між путіним і Зеленським.

"Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я там буду. Потрібно довести це до кінця. І це важливий день. Я думаю, що в будь-якому разі це важливий день. Але якщо ми вирішимо це питання, це буде справді важливий день, тому що ми врятуємо багато життів", - сказав Трамп.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Економіст (журнал)