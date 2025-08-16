Саміт на Алясці: Economist дізналося про попередню домовленість про припинення вогню в повітрі

За інформацією кореспондента The Economist Олівера Керрола, існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, пише УНН.

Нове. Мені сказали, що існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін. "Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів", – каже мені джерело. "Наступний тиждень буде цікавим" - написав кореспондент The Economist Олівер Керрол у X.

Доповнення

Саміт між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним не призвів до жодної угоди щодо врегулювання чи призупинення війни москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними перед від'їздом додому.

Під час короткого виступу перед ЗМІ після майже тригодинної зустрічі на Алясці у п'ятницю, два лідери заявили, що досягли прогресу з невизначених питань. Але вони, як зазначає Reuters, не надали жодних подробиць і не відповіли на запитання, а зазвичай балакучий Трамп ігнорував вигуки журналістів.

Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN

В інтерв'ю на Fox News після саміту Трамп сказав, що після його розмови з путіним залишилося кілька складних питань, навіть попри те, що він попередив, що вони не досягли угоди, та, як зауважує Bloomberg, переключив свою увагу на Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що врегулювання війни залежить від нього.

"Є один чи два досить важливих пункти, але я думаю, що їх можна вирішити, - сказав Трамп в інтерв'ю. - Це справді залежить від президента Зеленського. І я б також сказав, що європейські країни повинні трохи долучитися, але це залежить від президента Зеленського".

На запитання, яку пораду він би дав українському лідеру, Трамп відповів: "Укладіть угоду, укладіть угоду".

Трамп також сказав в інтерв'ю, що він розглядає можливість домовитися про зустріч між путіним і Зеленським.

"Вони обидва хочуть, щоб я був там, і я там буду. Потрібно довести це до кінця. І це важливий день. Я думаю, що в будь-якому разі це важливий день. Але якщо ми вирішимо це питання, це буде справді важливий день, тому що ми врятуємо багато життів", - сказав Трамп.