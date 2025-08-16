Саммит на Аляске: Economist узнал о предварительной договоренности о прекращении огня в воздухе

По информации корреспондента The Economist Оливера Кэрролла, существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров по итогам саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, пишет УНН.

Новое. Мне сказали, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон. "Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров", – говорит мне источник. "Следующая неделя будет интересной" - написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в X.

Дополнение

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным не привел ни к одному соглашению по урегулированию или приостановке войны москвы в Украине, хотя оба лидера назвали переговоры продуктивными перед отъездом домой.

Во время короткого выступления перед СМИ после почти трехчасовой встречи на Аляске в пятницу, два лидера заявили, что достигли прогресса по неопределенным вопросам. Но они, как отмечает Reuters, не предоставили никаких подробностей и не ответили на вопросы, а обычно разговорчивый Трамп игнорировал выкрики журналистов.

Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN

В интервью на Fox News после саммита Трамп сказал, что после его разговора с путиным осталось несколько сложных вопросов, даже несмотря на то, что он предупредил, что они не достигли соглашения, и, как отмечает Bloomberg, переключил свое внимание на Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что урегулирование войны зависит от него.

"Есть один или два довольно важных пункта, но я думаю, что их можно решить, - сказал Трамп в интервью. - Это действительно зависит от президента Зеленского. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского".

На вопрос, какой совет он бы дал украинскому лидеру, Трамп ответил: "Заключите сделку, заключите сделку".

Трамп также сказал в интервью, что он рассматривает возможность договориться о встрече между путиным и Зеленским.

"Они оба хотят, чтобы я был там, и я там буду. Нужно довести это до конца. И это важный день. Я думаю, что в любом случае это важный день. Но если мы решим этот вопрос, это будет действительно важный день, потому что мы спасем много жизней", - сказал Трамп.