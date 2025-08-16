$41.450.06
15 августа, 23:06 • 79439 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 102984 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 68168 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 64337 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 59634 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 112573 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 196213 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 85808 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 178310 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 57184 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Саммит на Аляске: Economist узнал о предварительной договоренности о прекращении огня в воздухе

Киев • УНН

 • 958 просмотра

По информации корреспондента The Economist, существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров. Следующая неделя обещает быть интересной.

Саммит на Аляске: Economist узнал о предварительной договоренности о прекращении огня в воздухе

По информации корреспондента The Economist Оливера Кэрролла, существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров по итогам саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, пишет УНН.

Новое. Мне сказали, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон. "Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров", – говорит мне источник. "Следующая неделя будет интересной"

- написал корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в X.

Дополнение

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным не привел ни к одному соглашению по урегулированию или приостановке войны москвы в Украине, хотя оба лидера назвали переговоры продуктивными перед отъездом домой.

Во время короткого выступления перед СМИ после почти трехчасовой встречи на Аляске в пятницу, два лидера заявили, что достигли прогресса по неопределенным вопросам. Но они, как отмечает Reuters, не предоставили никаких подробностей и не ответили на вопросы, а обычно разговорчивый Трамп игнорировал выкрики журналистов.

Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16.08.25, 09:49 • 2194 просмотра

В интервью на Fox News после саммита Трамп сказал, что после его разговора с путиным осталось несколько сложных вопросов, даже несмотря на то, что он предупредил, что они не достигли соглашения, и, как отмечает Bloomberg, переключил свое внимание на Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что урегулирование войны зависит от него.

"Есть один или два довольно важных пункта, но я думаю, что их можно решить, - сказал Трамп в интервью. - Это действительно зависит от президента Зеленского. И я бы также сказал, что европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского".

На вопрос, какой совет он бы дал украинскому лидеру, Трамп ответил: "Заключите сделку, заключите сделку".

Трамп также сказал в интервью, что он рассматривает возможность договориться о встрече между путиным и Зеленским.

"Они оба хотят, чтобы я был там, и я там буду. Нужно довести это до конца. И это важный день. Я думаю, что в любом случае это важный день. Но если мы решим этот вопрос, это будет действительно важный день, потому что мы спасем много жизней", - сказал Трамп.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
The Economist