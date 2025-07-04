Як HR перетворює кризу на точку зростання — підсумки HR Wisdom Summit 2025 4 липня 2025

Цим питанням був присвячений HR Wisdom Summit 2025 від рейтингового журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та Delo.ua, що зібрав 400+ HR-лідерів, 30+ провідних спікерів, аби чесно обговорити, як сьогоднішні рішення формують майбутнє людей в Україні.

З відкриттям саміту учасників привітала Оксана Гутцайт, ведуча ICTV: "Сьогодні HR — це перший голос на підприємстві. Саме ви — голос змін".

Наталія Теряхіна з Kernel поділилася досвідом, як управління знаннями допомагає утримати штат, адже HR має проактивно працювати з бізнесом, виявляючи критичні ролі та утримуючи команду через навчання.

Дарія Марчак, перша заступниця міністра соцполітики України, закликала терміново переглянути HR-стратегії з акцентом на інклюзивність і залучення робітників 50+, бо країна не може дозволити ейджизм.

Про тренди ринку праці у реальному часі говорила Марія Абдулліна з "OLX Робота": "Більшість роботодавців стикається з кризою через мобілізацію, міграцію та брак кадрів. І їхня відповідь — це фокус на молодь, партнерство з освітою і залучення пенсіонерів".

Першу панельну дискусію про кадрові стратегії під час війни модерував Ігор Кабузенко (Ward Howell Ukraine). Участь брали Юлія Тітуренко (банк "Південний"), Лілія Дубас (Teva в Україні), Поліна Карєліна (Nestlé в Україні), Вюсал Талибов (Foundation Coffee Roasters) та Іван Афонін (ПриватБанк). Обговорили інтеграцію молоді, ветеранів і кандидатів 50+ та розвиток внутрішніх талантів як ключові чинники успішного управління командами.

Катерина Цибур (NOVUS) упевнена, що у 2025 році найвигіднішою інвестицією є люди: створюючи середовище довіри, компанія гарантує, що співробітник захоче повернутися або порадить компанію іншим.

Інна Печериця (EVA) говорила про корпоративну культуру як компас трансформацій, де цінності — це щоденний фокус на своїх людях, відчуття опори у кризу, простір для внутрішнього діалогу, нетворкінгу та щирості.

У дискусії "Робота після служби: як зробити ринок праці дружнім до ветеранів" обговорювали реальні кейси адаптації, менторства та системної підтримки ветеранів та їхніх родин. Модерувала Наталія Ємченко (SCM, проєкт "Серце Азовсталі"). Учасниками стали Анастасія Розлуцька (Work.ua), Олена Велика (Sense Bank), Вадим Галицький (ДТЕК), Людмила Новак (Інтерпайп), Альона Скорзова (Державна служба зайнятості) та Кирило Тюрнєв (оборонець Маріуполя).

Наталія Волнянська (Starlight Media) розповіла, як HRD воєнного часу маневрують, зберігаючи команди, завдяки вчасній базовій підтримці, виваженій комунікації та здатності мріяти попри все.

Під час дискусії "Взаємодія освіти й бізнесу" за модерації Анни Міщенко (КШДУ) за участі Олега Давиденка (Група Метінвест), Олени Дмитерко (Kormotech), Людмили Андреєвої ("Філіп Морріс Україна"), Катерини Залозних ("АрселорМіттал Кривий Ріг"), Ольги Нагорнюк (Ajax) та Анатолія Мельниченка (КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Наголосили на ключовій ролі інвестицій в освітні траєкторії, дуальній освіті та стратегічній співпраці бізнесу з вишами в адаптації навчання до потреб ринку.

Світлана Мозгова ("Астарта-Київ") надихнула учасників виступом про активне довголіття як стратегію зростання бізнесу, зміни ставлення до віку і ламання стереотипів, що є стратегічними інвестиціями у кадровий потенціал.

Віктор Марченко (Райффайзен Банк) представив системний підхід до data-driven HR, наголосивши, що без використання аналітики та ІТ-рішень HR-активності перетворюються на какофонію.

Олена Ковіка (Київстар) поділилася, що кодекси поведінки є фундаментом довіри, адже етика — через приклад керівника, постійну комунікацію та визнання внеску кожного — підтримує команду в буремні часи.

Тимофій Брік (КSE) представив результати дослідження "Топ інвесторів в освіту" від Delo.ua та KSE, підкресливши, що через брак актуальних навичок вакансії і кандидати не зустрічаються, а бізнес, інвестуючи в освіту, розв'язує кадрові питання та виконує суспільну роль в інтеграції інклюзії.

Дискусія про корпоративну освіту, модерована Тетяною Шерман (Академія ДТЕК), зібрала Мар’яну Кошарновську (AB InBev Efes Ukraine), Ілону Пасечник (Alviva Group), Тетяну Кононенко ("Брокард-Україна"), Ольгу Лук’яненко (Нова пошта), Івана Компана (Deloitte Academy) та Анастасію Кузьменко (1+1 media school).

Вони довели, що корпоративна освіта — це стратегічна інвестиція у стійкість і розвиток компанії через наставництво та партнерства, де ефективність вимірюється примноженням капіталу і кар’єрним зростанням.

Про бренд роботодавця, важливість залучення молоді і жінок, чесність і турботу у формуванні бренду, а також єдину стратегію HR з комунікаціями за модерацією Романа Бондаря (Korn Ferry Ukraine) говорили Наталія Бойко (Група Нафтогаз), Олена Семич (Академія ДТЕК), Євгенія Кузьминська (OKKO), Сергій Луканін (Група Нафтогаз) та Анастасія Громова (МХП).

Фінальним акордом події стала церемонія нагородження Найкращих роботодавців та HRD за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua, вдячні партнерам:

Генеральний партнер — "OLX Робота"

Енергетичний партнер — Група Нафтогаз

Головні партнери — Sense Bank, Страхова компанія INGO, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Генеральний інформаційний партнер — Starlight Media

Дякуємо за підтримку кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру "Моршинська", кейтеринг-партнеру церемонії нагородження Box Catering, смачному партнеру "Лантманен АХА", солодкому партнеру "Київхліб" та "Тарта", алкогольному партнеру Jack Daniel's, ігристому партнеру "Aznauri", гостинному партнеру Academy DTEK.

Медіапартнери: Mediafusion, Hurma, Infoviizion, BC media, ICTV, ICTV 2, 1+1 Медіа, "Ми Україна", "Ми Україна+", "Київ 24", медійний холдинг "Апостроф", УНН, "Комерсант Український", Liga Zakon, Київ1, HiTech.Expert, "Главком", "Ділова столиця", Burda Media Ukraine, "44.ua", "Перший бізнесовий", TrueUA, "Логіст FM", Marketer.ua, "Економіст", Founder, "ШоТам", UA.NEWS, "Охорона праці і пожежна безпека", HR Liga, "Економічні новини", "Експерт", Європейська Бізнес Асоціація.