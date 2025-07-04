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Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025 4 июля 2025

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Украинский бизнес работает в условиях войны, кризиса, миграции, при этом сохраняя рабочие места, формируя новые подходы к управлению командами, возвращая ветеранов в профессиональную жизнь и поддерживая ментальное здоровье.

Как HR превращает кризис в точку роста — итоги HR Wisdom Summit 2025

Этому вопросу был посвящен HR Wisdom Summit 2025 от рейтингового журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua, который собрал 400+ HR-лидеров, 30+ ведущих спикеров, чтобы честно обсудить, как сегодняшние решения формируют будущее людей в Украине.

С открытием саммита участников поздравила Оксана Гутцайт, ведущая ICTV: "Сегодня HR — это первый голос на предприятии. Именно вы — голос перемен".

Наталья Теряхина из Kernel поделилась опытом, как управление знаниями помогает удержать штат, ведь HR должен проактивно работать с бизнесом, выявляя критические роли и удерживая команду через обучение.

Дарья Марчак, первый заместитель министра соцполитики Украины, призвала срочно пересмотреть HR-стратегии с акцентом на инклюзивность и привлечение работников 50+, потому что страна не может позволить эйджизм.

О трендах рынка труда в реальном времени говорила Мария Абдуллина из "OLX Работа": "Большинство работодателей сталкивается с кризисом из-за мобилизации, миграции и нехватки кадров. И их ответ — это фокус на молодежь, партнерство с образованием и привлечение пенсионеров".

Первую панельную дискуссию о кадровых стратегиях во время войны модерировал Игорь Кабузенко (Ward Howell Ukraine). Участие принимали Юлия Титуренко (банк "Пивденный"), Лилия Дубас (Teva в Украине), Полина Карелина (Nestlé в Украине), Вюсал Талыбов (Foundation Coffee Roasters) и Иван Афонин (ПриватБанк). Обсудили интеграцию молодежи, ветеранов и кандидатов 50+ и развитие внутренних талантов как ключевые факторы успешного управления командами.

Екатерина Цыбур (NOVUS) уверена, что в 2025 году самой выгодной инвестицией являются люди: создавая среду доверия, компания гарантирует, что сотрудник захочет вернуться или посоветует компанию другим.

Инна Печерица (EVA) говорила о корпоративной культуре как компасе трансформаций, где ценности — это ежедневный фокус на своих людях, ощущение опоры в кризис, пространство для внутреннего диалога, нетворкинга и искренности.

В дискуссии "Работа после службы: как сделать рынок труда дружественным к ветеранам" обсуждались реальные кейсы адаптации, менторства и системной поддержки ветеранов и их семей. Модерировала Наталья Емченко (SCM, проект "Сердце Азовстали"). Участниками стали Анастасия Розлуцкая (Work.ua), Елена Великая (Sense Bank), Вадим Галицкий (ДТЭК), Людмила Новак (Интерпайп), Алена Скорзова (Государственная служба занятости) и Кирилл Тюрнев (защитник Мариуполя).

Наталья Волнянская (Starlight Media) рассказала, как HRD военного времени маневрируют, сохраняя команды, благодаря своевременной базовой поддержке, взвешенной коммуникации и способности мечтать несмотря ни на что. 

Во время дискуссии "Взаимодействие образования и бизнеса" под модерацией Анны Мищенко (КШДУ) с участием Олега Давыденко (Группа Метинвест), Елены Дмитерко (Kormotech), Людмилы Андреевой ("Филип Моррис Украина"), Екатерины Залозных ("АрселорМиттал Кривой Рог"), Ольги Нагорнюк (Ajax) и Анатолия Мельниченко (КПИ им. Игоря Сикорского). 

Подчеркнули ключевую роль инвестиций в образовательные траектории, дуальное образование и стратегическое сотрудничество бизнеса с вузами в адаптации обучения к потребностям рынка. 

Светлана Мозговая ("Астарта-Киев") вдохновила участников выступлением об активном долголетии как стратегии роста бизнеса, изменении отношения к возрасту и сломе стереотипов, что является стратегическими инвестициями в кадровый потенциал.

Виктор Марченко (Райффайзен Банк) представил системный подход к data-driven HR, подчеркнув, что без использования аналитики и ИТ-решений HR-активности превращаются в какофонию.

Елена Ковика (Киевстар) поделилась, что кодексы поведения являются фундаментом доверия, ведь этика — через пример руководителя, постоянную коммуникацию и признание вклада каждого — поддерживает команду в бурные времена.

Тимофей Брик (KSE) представил результаты исследования "Топ инвесторов в образование" от Delo.ua и KSE, подчеркнув, что из-за нехватки актуальных навыков вакансии и кандидаты не встречаются, а бизнес, инвестируя в образование, решает кадровые вопросы и выполняет общественную роль в интеграции инклюзии.

Дискуссия о корпоративном образовании, модерируемая Татьяной Шерман (Академия ДТЭК), собрала Марьяну Кошарновскую (AB InBev Efes Ukraine), Илону Пасечник (Alviva Group), Татьяну Кононенко ("Брокард-Украина"), Ольгу Лукьяненко (Новая почта), Ивана Компана (Deloitte Academy) и Анастасию Кузьменко (1+1 media school). 

Они доказали, что корпоративное образование — это стратегическая инвестиция в устойчивость и развитие компании через наставничество и партнерства, где эффективность измеряется приумножением капитала и карьерным ростом.

О бренде работодателя, важности привлечения молодежи и женщин, честности и заботе в формировании бренда, а также единой стратегии HR с коммуникациями под модерацией Романа Бондаря (Korn Ferry Ukraine) говорили Наталья Бойко (Группа Нафтогаз), Елена Семич (Академия ДТЭК), Евгения Кузьминская (OKKO), Сергей Луканин (Группа Нафтогаз) и Анастасия Громова (МХП). 

Финальным аккордом события стала церемония награждения Лучших работодателей и HRD по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". 

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа Delo.ua, благодарны партнерам: 

Генеральный партнер — "OLX Работа"

Энергетический партнер — Группа Нафтогаз

Главные партнеры — Sense Bank, Страховая компания INGO, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог"

Генеральный информационный партнер — Starlight Media

Благодарим за поддержку кофейного партнера Foundation Coffee Roasters, водного партнера "Моршинская", кейтеринг-партнера церемонии награждения Box Catering, вкусного партнера "Лантманнен АХА", сладкого партнера "Киевхлеб" и "Тарта", алкогольного партнера  Jack Daniel's, игристого партнера "Aznauri", гостеприимного партнера Academy DTEK.

Медиапартнеры: Mediafusion, Hurma, Infoviizion, BC media, ICTV, ICTV 2, 1+1 Медиа, "Мы Украина", "Мы Украина+", "Киев 24", медийный холдинг "Апостроф", УНН, "Коммерсант Украинский", Liga Zakon, Киев1, HiTech.Expert, "Главком", "Деловая столица", Burda Media Ukraine, "44.ua", "Первый бизнес", TrueUA, "Логист FM", Marketer.ua, "Экономист", Founder, "ШоТам", UA.NEWS, "Охрана труда и пожарная безопасность", HR Liga, "Экономические новости", "Эксперт", Европейская Бизнес Ассоциация.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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